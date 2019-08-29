Vali Çağatay 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı

29.08.2019 13:31

Bitlis Valisi Oktay Çağatay 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.



Vali Çağatay yayımladığı mesajında, "Bugün, şanlı tarihimizde çok önemli bir yere sahip milli kurtuluş savaşımızın tarihte eşi benzeri görülmemiş bir zaferle taçlandığı, Cumhuriyetimize hayat veren, her aşaması vatanseverlik ve kahramanlık destanlarıyla dolu 30 Ağustos Zafer bayramının 97. yıldönümünü kutlamanın büyük onuru ve sevincini yaşamaktayız. Bu şanlı zafer, dünya tarihine damga vuran milletimizin şanlı tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biri olmakla birlikte asırlardır hür yaşayan bir milletin önünde hiçbir gücün duramayacağının ispatıdır. Sultan Alparslan'ın "Şehit olursam üzerimdeki bu beyaz elbise kefenim olsun, zaferi kazanırsak istikbal bizimdir" sözleri ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Biz, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklale timsal olmuş ve olmaya devam edecek bir Milletiz." sözlerindeki vurgu aynıdır. Zaman farklı, komutan farklı, düşman farklı ama kan aynı kandır. Bu duygu ve düşüncelerle bu zaferi bize armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere kanlarıyla canlarıyla bu toprakları vatan yapan ve ülkemizin milletiyle bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman mensuplarının ve bütün vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İHA