Vali Büyükakın, Yenipazar İlçesinde

Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, Yenipazar ilçesi sınırları içinde bulunan Harmankaya Kanyonu'nda incelemelerde bulundu.

Vali Büyükakın, Yenipazar Kaymakamı Hamza Türkmen, İnhisar Kaymakamı Bedir Deveci, Yenipazar Belediye Başkanı İlhan Özden ve beraberindekilerle Harmankaya Kanyonu'nda incelemelerde bulunarak, köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Muhtarlara kentte yürütülen ve planlanan çalışmalar hakkında bilgi veren Büyükakın, "İlçelere gerçekleştirdiğimiz inceleme gezileri, işleri takip ve planlama aşamasında oldukça önemli bir katkı sağlıyor. Bir işi kağıt üzerinde planlamak, yürütmek kolay. Ancak o iş orada yaşayan vatandaşın beklentisiyle uyuşmuyor, ihtiyacını görmüyorsa hiçbir faydası kalmıyor. O nedenle gerek şehir merkezi gerek ilçe ve köylerimize sık sık ziyarete gidiyorum. İhtiyacı, sorunu yerinde görünce, bunu orada yaşayanlardan öğrenince en uygun çözümü, hizmeti üretmek daha kolay oluyor." açıklamasında bulundu.