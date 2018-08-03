Vali Büyükakın'ın Eşinden Şehit Ailelerine Ziyaret

Bilecik Valisi Tahir Büyükakın'ın eşi Figen Büyükakın şehit ailelerini ziyaret etmeyi sürdürüyor.

Figen Büyükakın, Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Şehit Piyade Er Fuat Tuzak ve Jandarma Komando Er Murat Merlan'ın ailelerini ziyaret etti. Vali Tahir Büyükakın'ın eşi Figen Büyükakın'a şehit ailelerini ziyarette Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can'ın eşi Nesrin Can, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Tanju Selçuk Yücel'in eşi Deniz Yücel, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal'ın eşi Zuhal Namal, Gölpazarı Kaymakamı Kadir Duman'ın eşi Tuba Duman eşlik etti.

Ziyaretlerde şehit aileleri ile yakından ilgilenen ve sohbet eden Figen Büyükakın, "Şehit aileleri bizlerin baş tacı, bizlere şehitlerimiz tarafından bırakılan emanetler. Devletimiz her zaman şehit ailelerinin yanında, onların destekçisi. Bizlerde böylesi ziyaretlerle kendilerine yanlarında olduğumuzu gösteriyoruz. Ben şehit ailelerini her ziyaretimde, o ailelerin dimdik, güçlü bir şekilde ayakta durduklarını gördükçe bu vatan üzerinde hain emelleri olanların hiç bir zaman başarılı olamayacağına yürekten inanıyorum. Bilecik'teki tüm şehit ailelerini ziyaret ederek, gidilmedik tek şehit ailesi kalmayacak ve tüm şehit aileleri ile yakından ilgilenmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - BİLECİK