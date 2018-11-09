Vali Büyükakın'ın 10 Kasım Atatürk'ü Anma Mesajı

Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Büyükakın mesajında, "Hayatını ülkesine ve milletine adayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ülkenin içinde bulunduğu zor şartlara ve sahip olduğu sınırlı imkanlara rağmen, milletinden aldığı güç ve destekle, bağımsız ve millet egemenliğine dayanan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna liderlik etmiştir. Bizlere düşen en büyük görev, fikir ve başarıları ile yalnızca bize değil, dünya milletlerine de örnek olan Mustafa Kemal Atatürk'ün emanet ettiği Cumhuriyete sahip çıkmak ve gelecek nesillere onun fikirlerini aktarmak olacaktır. Aramızdan ayrılışının 80. yıl dönümünde bağımsızlık savaşımızın önderi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, büyük komutan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve vatanı uğruna canlarını feda etmiş şehitlerimizi, gazilerimizi bir kez daha saygı ve rahmetle anıyoruz" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK