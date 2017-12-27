Vali Büyükakın İl İdare Şube Başkanları ve İlçe Kaymakamları ile Bir Araya Geldi

Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, 2017 yılı hizmet değerlendirmeleri kapsamında il idare şube başkanları ve ilçe kaymakamları ile bir araya geldi.



Bilecik Polisevi'nde gerçekleşen toplantıda, yıl içinde gerçekleştirilen hizmetlerin değerlendirilmesi ve 2018 yılı planlamaları görüşüldü. Yeni yılın Bilecik'e, ülkemize ve tüm dünyaya huzur ve mutluluk getirmesini dileyen Vali Büyükakın, "Bilecik'in gelişimi için, ilerlemesinin ivme kazanması için turizm konusunda potansiyelin değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Doğa turizmi ve tarih turizmi ile bu ivmenin kazanılabileceğine inanıyorum. Bilecik'in bu iki önemli özelliği iyi yönetilirse sonuç alırız. Doğa turizmi ile ilgili çalışmaları başlattık. Tarih turizmi ile ilgili çalışmalar için de alt yapı ve sosyal olanakların iyileştirilmesi gerekiyor. Bunun için tüm kurumlar olarak işbirliği içinde çalışılmalı. Geçtiğimiz günlerde ifade ettiğim Söğüt ilçemizde toy fikri ile tıpkı Davos ve pek çok şehir gibi Bilecik de adını duyurur. Bütün şehir kapsamında değerlendirilmesi için çalışmalar yürütüyoruz. Eğer pilot şehir kapsamına girmeyi sağlayabilirsek Bilecik için önemli bir adım atmış oluruz. Bunların hepsi birer vizyon projesidir. 2018 yılında yapılacak olan hizmetlerle Bilecik'in gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Yaptığımız hizmetler vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamalı, sorunlarını çözmeli. Bizler bunun için görevdeyiz. İşimizi çözüm odaklı, adaletli yapacağız. Bunu yaparken de dikkatli, hızlı ve çağın gerekliliklerine uygun olarak hareket edeceğiz" diye konuştu. - BİLECİK