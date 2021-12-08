Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Sulakyurt İlçesinde İncelemelerde Bulundu

KIRIKKALE (Habermetre) - KIRIKKALE- (08. 12. 2021) Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Sulakyurt ilçesine çalışma ziyaretinde bulundu.

İlimiz ilçelerini tanıma ve inceleme programı kapsamında bugün Sulakyurt'ta bulunan Vali Tekbıyıkoğlu'nu, Hükümet Konağı önünde ilçe protokolü karşıladı.

Karşılamanın ardından protokol ile birlikte Kaymakamlık Makamına geçen Vali Tekbıyıkoğlu'na, Kaymakam Vekili Hasan Erdoğan tarafından brifing sunuldu.

Brifing çerçevesinde değerlendirmelerde bulunan Vali Tekbıyıkoğlu, belirlenen ihtiyaç ve sorunların giderilmesi yönünde gerekli hazırlık ve çalışmalara başlanılması talimatı verdi.

Vali Tekbıyıkoğlu daha sonra, Vali Yardımcısı Vekili Ender Faruk Uzunoğlu, İl Genel Meclis Başkanı Murat Çaykara, Kaymakam Vekili Hasan Erdoğan, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Barış Cücen, Belediye Başkanı İsmail Bildik, İl Genel Meclis Üyeleri, köy ve mahalle muhtarları ile birlikte ilçe değerlendirme toplantısına katıldı. Toplantıda, daha önce başlatılan çalışmaların tamamlanıp tamamlanmadığı, devam ediyorsa ne aşamada olduğu, tamamlanmamışsa nedenleri görüşüldü. Ayrıca güncel sorunlar ve yeni talepler ele alındı.

Toplantının ardından Halk Eğitim Merkezi'ne giden Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, merkezde yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, SS Kayalıdere Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi'ni de ziyaret etti. Kooperatif Başkanı Filiz Tamkoç'dan, faaliyetlerine ilişkin bilgi alan ve kadın kooperatiflerinin önemine dikkat çeken Valimiz Tekbıyıkoğlu, "Üretim ve istihdam odaklı iş gücüne katkı sağlayan kadınlarımızın her zaman destekçisi olacağız. " dedi.

Çarşı içerisinde bulunan esnafları da ziyaret ederek hayırlı işler temennisinde bulunan Vali Tekbıyıkoğlu, vatandaşlarla sohbet edip, sorunlarını dinledi.

Daha sonra, Belediye Başkanı İsmail Bildik'i makamında ziyaret eden Vali Tekbıyıkoğlu'na, Başkan Bildik tarafından belediyenin yürüttüğü faaliyetler ve karşılaşılan sorunlar hakkında bilgiler verildi.

Programın devamında Şeyh Şami Camii ve Türbesinin bulunduğu alanda incelemelerde bulunan Vali Tekbıyıkoğlu, türbenin tarihi ve bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Tekbıyıkoğlu programın sonunda, Çevrimli köyündeki yapım çalışmaları tamamlanan beton yolda incelemelerde bulundu.

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