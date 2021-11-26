Vali Bülent Tekbıyıkoğlu Şehit Polis Memuru Ferhat Bozkurt Adına Yaptırılan Mescidin Açılış Törenine Katıldı

KIRIKKALE-(26. 11. 2021) Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu Çelebi Tilkili Köyünde Şehit Polis Memuru Ferhat Bozkurt adına yaptırılan mescidin açılış törenine katıldı.

Kuran-ı Kerim Tilaveti ile başlayan törende Vali Tekbıyıkoğlu, "Daha ömrünün baharında 22 yaşında vatan için, millet için, bayrak için, namus için, velhasıl hepimiz için bizler daha özgür olalım diye canını bayrak eden şehidimiz Ferhat Bozkurt adına, ailesi tarafından yapılan tesisin açılışı münasebetiyle bir araya geldik. İnsanoğlunun ulaşabileceği en yüksek mertebe, en yüksek makam şehitlik makamıdır. Allah tüm şehitlerimizin makamını ali etsin, mertebesini yüce etsin. " ifadelerini kullandı.

Mescit, Kırıkkale İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar'ın duası ile ibadete açıldı.

Törene, Şehit Polis Memuru Ferhat Bozkurt'un ailesi, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Çelebi Kaymakam Vekili Tunahan Çil, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Barış Cücen, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Yakup Yeşilırmak ve vatandaşlar katıldı.

1994 Kırıkkale doğumlu Polis Memuru Şehit Ferhat Bozkurt, Şırnak ili Cizre ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca bomba yüklü aracın patlatılması sonucu şehit düşmüştü.

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