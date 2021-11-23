Vali Bülent Tekbıyıkoğlu'ndan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'a Ziyaret

KIRIKKALE (Habermetre) - Vali Bülent Tekbıyıkoğlu'ndan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'a ZiyaretKIRIKKALE-(22. 11. 2021) Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Derya Yanık'a çalışma ziyaretinde bulundu. Vali Tekbıyıkoğlu ziyaret sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sn. Derya Yanık Hanımefendi ile ilimizdeki çalışmalarımız ve projelerimiz üzerine sohbet ettik. Projelerimize desteklerinden dolayı Sayın Bakanımıza çok teşekkür ederim. " ifadelerine yer verdi.

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