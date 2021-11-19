Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, İl Genel Meclisi Toplantısına Katıldı

KIRIKKALE (Habermetre) - KIRIKKALE- (19. 11. 2021) Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, İl Genel Meclisinin 2021 yılı Kasım ayı toplantısına katıldı. İl Genel Meclisine gelişinde İl Genel Meclis Başkanı Murat Çaykara tarafından karşılanan Vali Tekbıyıkoğlu, daha sonra toplantı salonuna geçti. 2022 Performans ve Bütçe Programının görüşüldüğü ve karara bağlandığı toplantıda konuşan Vali Tekbıyıkoğlu "Bizler valisiyle, meclisiyle, encümeniyle bir takımız. Birlikte memleketimize güzel hizmetler üretmeye çalışacağız. Aramızdaki uyum ne kadar yüksek olursa o kadar fazla hizmet üretebiliriz. İlimizdeki yol ve içme suyu problemlerine öncelik vererek, vatandaşlarımızın en fazla istifade edebileceği yerlere ağırlık vermek gibi bir politikamız olacak. Bu problemleri hep beraber çözeceğiz. " dedi. 100 milyon TL olarak karara bağlanan 2022 yılı bütçesinin hayırlı olması temennisinde bulunan Vali Tekbıyıkoğlu, ek bütçelerle birlikte kapasitenin arttırılması yönünde gayretlerinin olacağını belirtti.

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