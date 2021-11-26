Vali Bülent Tekbıyıkoğlu Bahşılı'da - Haberler
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Vali Bülent Tekbıyıkoğlu Bahşılı'da

Habermetre - Haberler | Toplum
Vali Bülent Tekbıyıkoğlu Bahşılı'da

(26. 11. 2021) Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Bahşılı İlçesini ziyaret etti.

KIRIKKALE (Habermetre) - KIRIKKALE-(26. 11. 2021) Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Bahşılı İlçesini ziyaret etti.

İlçedeki faaliyetleri değerlendirmek amacıyla ilçe ziyaretleri kapsamında beşinci ziyaretini Bahşılı ilçemize gerçekleştiren Vali Tekbıyıkoğlu, Kaymakam Vekili Erdem Karanfil'den ilçenin ihtiyaç ve sorunlarına ilişkin bilgi aldı.

Vali Tekbıyıkoğlu programın devamında, Kaymakam Vekili Erdem Karanfil, Belediye Başkan Vekili Kemal Önger ve ilgili kurum yöneticilerinin katılımlarıyla gerçekleştirilen toplantıda, Bahşılı ilçe muhtarları ile bir araya gelerek istek ve önerileri dinledi.

Vali Tekbıyıkoğlu, toplantının ardından Karaahmetli Tabiat Parkında incelemelerde bulundu.

Programa, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Vali Yardımcısı Ahmet Sait Kurnaz, Kaymakam Vekili Erdem Karanfil, Belediye Başkan Vekili Kemal Önger, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Barış Cücen, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Haluk Karahan ve kurum müdürleri katıldı.

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