Vali 'Bir sıkıntınız olursa beni arayın' dedi, numarasını verdi

25.11.2019 16:28 | Son Güncelleme: 25.11.2019 16:33

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla katıldığı panelde kadınlara cep telefonu numarasını vererek, "Valilik olarak her zaman kapımızı açık tutuyoruz. Bütün toplantılarda cep telefonumu verdim. Sizlere de cep telefonumu veriyorum. Kadınlar olarak toplumda yaşadığınız sıkıntıları direk olarak bana ulaşacağınız telefonu veriyorum" dedi.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla panel düzenlendi. Panele, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer, kadın derneklerinin başkanları, STK temsilcileri ve kadınlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından panelin açılış konuşmasını yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer, "Yıllarca bu işin bir eğitim, kalbi ve aile boyutunun olduğunu savunan bir insanım. Bizler bakanlık olarak yaralı ve hasarlı gönülleri tamir eden, yaralı ve hasarlı gönüllere merhem olan bir bakanlığız. Etrafımızda duyduğumuz veya duymaktan geldiğimiz her iniltiden, her çığlıktan sorumlu olduğumuzu düşünüyoruz. Yükümüz ve sorumluluğumuzun ne kadar büyük olduğunu ve bu sorumluluğun üstesinden gelmek için var gücümüzle çalışmamız gerektiğini buradan da tekrarlamak istiyorum" dedi.



"Yılın her anında bu şiddetin önlenmesi için üzerimize düşeni yapmak zorundayız"



Kayseri Valisi Şehmus Günaydın da, "Biz bunu sadece 25 Kasım'da sınırlı tutmamalıyız. Yılın her anında her zaman bu şiddetin önlenmesi için üzerimize düşeni yapmak zorundayız. Devletimiz bu konuda gerekli yasal düzenlemeleri yapıyor, gerektiğinde de yapmaya devam edecek. Bizim bu sorunu önlemememiz için güçlü ailelere ve güçlü topluma ihtiyacımız var. Güçlü ailenin oluşması için anne ve baba olarak bizlere önemli görevler düşüyor. Çocuklarımızın yetiştiği ortam çok önemli. Eğer biz çocuklarımızı sevginin, saygının ve merhametin yoğun yaşandığı bir ortamda yetiştirirsek, onlara bu güzel özellikleri verirsek, onlar bu güzel duygular ile yetişirsek, kendilerine yaşam biçimi edinirlerse yetişen çocuklarımız toplumda herkese karşı sevgiyle, saygıyla ve hoşgörü ile yaklaşacağı için bu sorunu böyle önleriz diye düşünüyorum. Bizler tabi ki millet olarak kadınlarımıza büyük değer veriyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 1934 yılında kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkı verdi. Bugün anayasamıza baktığımızda birçok konuda pozitif ayrımcılık olan düzenlemelerde yapıldı. Bunu hayata geçirmemiz lazım. Hayatımızın her aşamasında bu konuda toplumumuzu iyi eğitmemiz lazım diye düşünüyorum. Peygamber Efendimiz bundan 1500 yıl önce 'Kadınlar erkeklerle beraber bir bütünün yarısıdır' demiş. Dinimizin bu konuda ne kadar önemli söylemleri ortaya koyduğunu Peygamber Efendimizin bu hadisinden açıkça anlıyoruz. Yeter ki biz bunu hayatımızda uygulayalım. Toplumda bu sorunu o zaman çözeriz. Ayrıca yine Peygamber Efendimiz bir hadiste 'Sizlerin en hayırlısı eşlerinize karşı en hayırlı olanınızdır.' Biz birbirimize karşı sevgiyi ve saygıyı hakim kılacak bir ortam oluşturursak, zaten bu sorunu kökünden kazar gideriz. O yüzden çocuklarımızı iyi eğitmeliyiz. Çocuklarımızı ellerinde telefonlar ile bilgisayarlar ile bir köşeye çekilmelerini engellemek zorundayız. Elbette ki çocuklarımız teknolojinin imkanlarından faydalanacak ama zamanının bir kısmını bu işlere ayırıp sevgiyi ve saygıyı öğrenmedikten sonra toplumda bu tür olaylarla karşılaşma ihtimalimiz daha yüksek olacaktır. Bu nedenle çocuklarımıza zaman ayıracağız. Göreceksiniz ki bu çocuklar ilerde büyüdükleri zaman toplumda kendilerine öğretildiği gibi davranacaklar. İşte bu işin çözüm yolu da budur diye düşünüyorum" diye konuştu.



Vali, numarasını verdi



Vali Şehmus Günaydın, panele katılanlara numarasını vererek, "Sizin düşünceleriniz ve görüşleriniz bizler için önemlidir. Bizler Valilik olarak her zaman kapımızı açık tutuyoruz. Bütün toplantılarda cep telefonumu verdim. Sizlere de cep telefonumu veriyorum. Kadınlar olarak toplumda yaşadığınız sıkıntıları direk olarak bana ulaşacağınız telefonu veriyorum. Çok acil bir toplantıda ve olay yoksa o telefon bende, 24 saat bir sıkıntınız olduğunuz zaman, bir ihtiyacınız olduğu zaman çekinmeden arayabilirsiniz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA