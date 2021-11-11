Vali bir günde 278 vatandaşın sorun ve taleplerini dinledi

ANKARA (İHA) - Halk günü toplantılarına ayrı bir önem veren Ordu Valisi Tuncay Sonel, Valilik Toplantı Salonunda 278 vatandaşın sorun ve taleplerini dinledi.

Vali Sonel, korona virüs tedbirlerinin gözetilerek gerçekleştirildiği halk günü toplantısına katılan vatandaşları tek tek dinleyerek kendisine iletilen talep, şikayet ve yaşadıkları sorunları not aldı. Ayrıca, ilgili kurum müdürlerine de talimatlar vererek vatandaşların ilettiği sorunlarına yardımcı olunmasını istedi.

Halk gününe katılan Semra Çayan isimli vatandaşın talebi ise Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi 1. sınıf öğrencisi olan oğlu Görkem Çayan'ın en büyük isteğinin Vali Sonel ile tanışmak olduğunu söyledi. Anne Semra Çayan'ın bu isteğini kırmayan ve hemen yerine getiren Vali Tuncay Sonel Ankara'da bulunan ve kendisiyle tanışmak isteyen Görkem Çayan'ı cep telefonundan görüntülü olarak arayarak bir süre sohbette bulundu ve bir şeye ihtiyacı olup olmadığını sordu. Telefonda bir anda karşısında Vali Sonel'i gören üniversite öğrencisi Görkem Çayan, isteğini yerine getiren ve kendisine ilgi gösteren Vali Tuncay Sonel'e teşekkürlerini sundu.

Kendisiyle görüşmek isteyen vatandaşların yaşadıkları sağlık, yol, iş, ekonomik sorunlar gibi birçok taleplerini hem makamında, hem 'Açık Kapı'da, hem de düzenlediği "halk günü" toplantılarında dinleyen Vali Tuncay Sonel, halk günü toplantılarıyla vatandaşların iletmiş olduğu sorunlarla ilgili kurum müdürleri ile birlikte daha hızlı çözümler üretebilmeyi amaçladıklarını söyleyerek, "Vatandaşlarımızın bizlere iletmiş olduğu dertleri, sorunları ve şikayetlerine çare bularak çözmeyi hedefliyoruz. Hizmet için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bugün de 278 vatandaşımızın derdine derman olmaya çalıştık" diye konuştu.

Vali Tuncay Sonel, halk günü toplantılarında kendisine iletilen her bir konuyu yakinen takip ettiğini ve hızlı bir şekilde sonuçlandırılması noktasında gerekli hassasiyetin gösterildiğini özellikle vurguladı.

Halk gününe katılan vatandaşlar, sorunlarının dinlenmesi ve gösterdiği yakın ilgi dolayısıyla Vali Tuncay Sonel'e dua ettiler, teşekkürlerini sundular.

Vali Tuncay Sonel, halk günü toplantısına katılan ailelerin çocuklarını da unutmayarak yakından ilgilendi, çocuklara çeşitli hediyeler vererek onları sevindirdi. - ORDU