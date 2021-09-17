Vali, bir günde 147 vatandaşı dinledi - Haberler
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Vali, bir günde 147 vatandaşı dinledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Vali, bir günde 147 vatandaşı dinledi

Ordu Valisi Tuncay Sonel, vatandaşların istek ve taleplerini dile getirdikleri Halk Günü toplantılarını sürdürüyor.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, vatandaşların istek ve taleplerini dile getirdikleri Halk Günü toplantılarını sürdürüyor.

Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen Halk Günü toplantısında vatandaşlarla tek tek görüşen Vali Tuncay Sonel, sağlık, iş, yardım gibi birçok konuda kendisine iletilen talep, şikayet ve sıkıntılara anında çözüm bulurken, toplantıda hazır bulunan ilgili kurum müdürlerine de vatandaşların ilettiği sorunların çözümü noktasında gerekli talimatları verdi.

Korona virüs tedbirlerinin gözetilerek gerçekleştirildiği Halk Günü toplantısında toplam 147 vatandaşı dinleyen ve ilettikleri sorunlarına anında çözüm bulmaya çalışan Vali Tuncay Sonel, "Halk gününe katılan tüm vatandaşlarımızın bizlere iletmiş olduğu her türlü sorunlarına hızlı bir şekilde çalışma arkadaşlarımızla birlikte çözüm üretmeye gayret ediyoruz. Valiliğimizin kapısının herkese açık olduğunun buradan bir kez daha altını çizmek istiyorum" diye konuştu.

Yelda Rahmani, Medine Rahmani Kardeşler, Kanada'da yaşayan kuzenleri Sofia ve Zora Rahmani ile birlikte bugün Halk Günü'ne katılarak Vali Tuncay Sonel ile tanışmak istediklerini söyleyince Vali Sonel, gençlerin tanışma isteğini hemen yerine getirerek, Rahmani ailesiyle makamda bir süre sohbette bulundu.

Halk Günü toplantısının yanı sıra kendisini ziyarete gelen vatandaşları da makamında ağırlayan Vali Tuncay Sonel, "Vatandaşlarımızın derdine derman olmaya çalışıyoruz. Devletimiz her zaman sizlerin yanında" dedi.

Vali Tuncay Sonel, Halk Günü toplantısına katılan ailelerin çocuklarını da unutmayarak, onlarla yakından ilgilendi. Çocuklara çeşitli hediyeler vererek onları sevindirdi. - ORDU

Vali, bir günde 147 vatandaşı dinledi

Vali, bir günde 147 vatandaşı dinledi

Vali, bir günde 147 vatandaşı dinledi

Vali, bir günde 147 vatandaşı dinledi

Vali, bir günde 147 vatandaşı dinledi

Vali, bir günde 147 vatandaşı dinledi

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