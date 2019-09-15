Vali Bimez ve milletvekillerinden taziye ziyareti

15.09.2019 22:45

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, beraberinde AK Parti milletvekilleri ve bazı belediye başkanları ile birlikte Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Suat Hayri Aka'nın vefat eden babası Saadettin Aka'nın taziye ziyaretinde bulundu.



Vali Mehmet Emin Bilmez, bereberinde Edremit Kaymakamı ve Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhammet Fuat Türkman, AK Parti milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal, Abdulahat Arvas, AK Parti Van il başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ve Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensarı ile birlikte aslen Bitlis Tatvanlı olan Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Suat Hayri Aka'nın vefat eden babası Saadettin Aka'nın taziye ziyaretinde bulundu. Bitlis Valisi Oktay Çağay'ın da hazır bulunduğu taziye ziyaretinde heyet, Aka ailesine "Başsağlığı" diledikten sonra ilçeden ayrıldı. - BİTLİS

Kaynak: İHA