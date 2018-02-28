Vali Bilmez, Vergi Haftası Etkinlikleri Kapsamında Esnaf ile Bir Araya Geldi

Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, 29'ncu Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında, vergi dairesinin çeşitli meslek kollarına ve kuşaklara göre belirlediği, beyan, ödeme ve diğer vergisel yükümlülüklerini gönüllü olarak yerine getiren bir takım esnaf ile toplantıda bir araya geldi.

Valilik toplantı salonunda, İl Defterdarı Doğan Adıgüzel'in sunum yapmasının ardından misafir ettiği esnaf ile bir süre sohbet eden Vali Bilmez, vergisini düzenli ve zamanında ödeyen esnafa teşekkür etti.

Ardahan esnafının vergide ve diğer kamu ödemeleri konusunda bilinçli ve duyarlı olduğunu da belirten Vali Bilmez, bir araya geldiği esnafa teşekkür belgelerini verdi.

Vali Bilmez daha sonra esnaf ile hatıra fotoğrafı çektirdi. - ARDAHAN