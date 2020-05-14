Vali Bilmez, Vefa Sosyal Destek Grubu'na yönelik saldırıda yaralanan kişiyi ziyaret etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Vali Bilmez, Vefa Sosyal Destek Grubu'na yönelik saldırıda yaralanan kişiyi ziyaret etti

Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Özalp ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu'na yönelik saldırıda yaralanan belediye çalışanını ziyaret etti.

Vali Bilmez, Vefa Sosyal Destek Grubu'na yönelik saldırıda yaralanan kişiyi ziyaret etti
14.05.2020 17:33 | Son Güncelleme: 14.05.2020 17:36

Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Özalp ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu'na yönelik saldırıda yaralanan belediye çalışanını ziyaret etti.

Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Bilmez, Özalp Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından SBÜ Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen belediye çalışanını ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Yaralının sağlık durumu hakkında bilgi alan Bilmez, hastane çıkışında yaptığı açıklamada, Eğribelen Mahallesi'nde iki vatandaşın Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine söz konusu mahalleyi 8 Mayıs'ta karantinaya aldıklarını anımsattı.

Özalp Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu bünyesinde görev yapan belediyeye ait ekibin 70 haneli köye gıda dağıtmaya gittiğini kaydeden Bilmez, şunları söyledi:

"Ekip, oradan dönerken Özalp'a 15 kilometre kala saldırıya uğruyor. Ekibimizdeki bir görevlimiz olay yerine şehit oluyor. Yolda gelirken el kaldıran bir vatandaşı araca almışlar. O vatandaşımız da olay yerine şehit oluyor. Bir personelimiz olaydan yaralı kurtuluyor, yaralı önce Özalp Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şimdi bölge hastanesine getirildi. Sağlık durumu iyi hayati tehlikesi bulunmaktadır. Başhekim ve sağlık çalışanlarımızın inşallah şifa bulması için gayret göstereceklerine inanıyorum."

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik de yaralının genel durumunun iyi olduğunu belirterek, "Hastaneye yaralıyı kabul ettikten sonra durumunu değerlendirdik. Yaralımızın genel durumu şu an için çok iyi, hayati organlarına herhangi bir zarar gelmemiş. Görüntülenme ve kan tetkikleri yapıldı. Durumu iyi olduğu için herhangi bir cerrahi girişim de bu aşamada düşünülmüyor. Serviste takip edeceğiz." diye konuştu.

Vali Bilmez, Vefa Sosyal Destek Grubu'na yönelik saldırıda yaralanan kişiyi ziyaret etti

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: PKK'lı teröristler, Van'da Vefa Destek Grubu'na saldırdı: 2 kişi hayatını kaybetti Haber
Son Dakika: PKK'lı teröristler, Van'da Vefa Destek Grubu'na saldırdı: 2 kişi hayatını kaybetti
Ukrayna'da taşıyıcı annelerin doğurduğu 46 bebek, ailelerine ulaştırılamayınca otele yerleştirildi Haber
Ukrayna'da taşıyıcı annelerin doğurduğu 46 bebek, ailelerine ulaştırılamayınca otele yerleştirildi
Uykusunda kalp krizi geçiren 9 yaşındaki çocuk kurtarılamadı Haber
Uykusunda kalp krizi geçiren 9 yaşındaki çocuk kurtarılamadı
Bakan Koca'nın iftar uyarısı Uşak'ta gerçek oldu: İftarda buluşan 5 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Haber
Bakan Koca'nın iftar uyarısı Uşak'ta gerçek oldu: İftarda buluşan 5 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: Türkiye'de 14 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 55 oldu, 1635 yeni vaka tespit edildi Haber
Son Dakika: Türkiye'de 14 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 55 oldu, 1635 yeni vaka tespit edildi
17 ilde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı Haber
17 ilde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Mersin Valisi Su: Büyükşehirler içinde en az korona vakası ve ölüm oranına sahibiz
Mersin Valisi Su: Büyükşehirler içinde en az korona vakası ve ölüm oranına sahibiz
Libertadores ve Sudamericana'da; topu öpmek, tükürmek ve forma değiştirmek yasaklandı
Libertadores ve Sudamericana'da; topu öpmek, tükürmek ve forma değiştirmek yasaklandı
Toplamda 2 milyon TL ödülle aranan 3 terörist öldürüldü
Toplamda 2 milyon TL ödülle aranan 3 terörist öldürüldü
İstanbul'da iş adamı Aydın Arvas'a silahlı saldırı! Saldırganların geliş anı kamerada
İstanbul'da iş adamı Aydın Arvas'a silahlı saldırı! Saldırganların geliş anı kamerada
Kasımpaşa'da iki futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Kasımpaşa'da iki futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Kabil'de polis üniformalı saldırganlar doğum kliniğini hedef aldı: İki anne doğum yaparken vuruldu
Kabil'de polis üniformalı saldırganlar doğum kliniğini hedef aldı: İki anne doğum yaparken vuruldu
Kuyumcuya 'Kasayı boşaltın' diyerek giren yüzü maskeli kişi, 300 gram altını alıp kaçtı
Kuyumcuya "Kasayı boşaltın" diyerek giren yüzü maskeli kişi, 300 gram altını alıp kaçtı
İstanbul'da taksi şoförü, bıçaklı bir saldırgan tarafından gasp edildi
İstanbul'da taksi şoförü, bıçaklı bir saldırgan tarafından gasp edildi
TFF'nin ligleri başlatma kararına tepki gösteren Adanaspor Yardımcı Antrenörü Olgun, görevini bıraktı
TFF'nin ligleri başlatma kararına tepki gösteren Adanaspor Yardımcı Antrenörü Olgun, görevini bıraktı
Trabzon'da havaların ısınmasıyla cadde ve sokaklar doldu, sosyal mesafe kuralı unutuldu
Trabzon'da havaların ısınmasıyla cadde ve sokaklar doldu, sosyal mesafe kuralı unutuldu
Rakibinin kulağını ısıran Tyson yıllar sonra itiraf etti: 3 milyon dolarlık cezadan fazlasını kazandım
Rakibinin kulağını ısıran Tyson yıllar sonra itiraf etti: 3 milyon dolarlık cezadan fazlasını kazandım
21 yaşındaki genç, fotoğraf çektirmek için çıktığı 150 metrelik tepeden düşerek hayatını kaybetti
21 yaşındaki genç, fotoğraf çektirmek için çıktığı 150 metrelik tepeden düşerek hayatını kaybetti
Dinamo Kievli Artem Besedin, doping yaptığı gerekçesiyle 1 yıl men cezası aldı
Dinamo Kievli Artem Besedin, doping yaptığı gerekçesiyle 1 yıl men cezası aldı
Selçuk Bayraktar, T3 Vakfı'nın İBB ile olan protokolünü feshettiğini açıkladı
Selçuk Bayraktar, T3 Vakfı'nın İBB ile olan protokolünü feshettiğini açıkladı
Ordu'da 13 Mayıs'ta yapılan testlerde pozitif koronavirüs vakasına rastlanmadı
Ordu'da 13 Mayıs'ta yapılan testlerde pozitif koronavirüs vakasına rastlanmadı
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! İşte Erdoğan'a en çok yaklaşan lider
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! İşte Erdoğan'a en çok yaklaşan lider
Alman kulübü Frankfurt, koronavirüsten korunmak için sosyal mesafe cihazı kullanacak
Alman kulübü Frankfurt, koronavirüsten korunmak için sosyal mesafe cihazı kullanacak
Koronavirüs ilacı için çalışan Ercüment Ovalı'dan Dornaz Alfa ile ilgili heyecanlandıran paylaşım
Koronavirüs ilacı için çalışan Ercüment Ovalı'dan Dornaz Alfa ile ilgili heyecanlandıran paylaşım
Kumar baskınından kaçarken 2. kattan atlayan şahıs, ayağını kırdı
Kumar baskınından kaçarken 2. kattan atlayan şahıs, ayağını kırdı
Bakan Soylu, kaçan teröristlere gözdağı verdi: Şanslı olduğunuzu düşünmeyin, kahramanlar peşinizde
Bakan Soylu, kaçan teröristlere gözdağı verdi: Şanslı olduğunuzu düşünmeyin, kahramanlar peşinizde
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıllar önce ses getiren cevabı ile Türk Dil Bayramı'nı kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıllar önce ses getiren cevabı ile Türk Dil Bayramı'nı kutladı
Evine giren bıçaklı hırsızlarla yumruklaşan Dele Alli, yüzünden yaralandı
Evine giren bıçaklı hırsızlarla yumruklaşan Dele Alli, yüzünden yaralandı
Beşiktaş, Alanyasporlu Fabrice N'Sakala'yı renklerine bağladı
Beşiktaş, Alanyasporlu Fabrice N'Sakala'yı renklerine bağladı
Gürültü nedeniyle kesilen cezaya itiraz eden otomobil sahibine, polis araçlarının egzoz sesi dinletildi
Gürültü nedeniyle kesilen cezaya itiraz eden otomobil sahibine, polis araçlarının egzoz sesi dinletildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Deniz Gezmiş Mustafa Şentop Fahrettin Koca Berat Albayrak Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Şener Şen Pınar Altuğ Acun Ilıcalı Kenan İmirzalıoğlu
Spor Can Bartu Metin Oktay Loris Karius Bülent Korkmaz Fernando Muslera
Daha Fazla Türk Kadın Adana Kayseri
Şu an buradasınız: Vali Bilmez, Vefa Sosyal Destek Grubu'na yönelik saldırıda yaralanan kişiyi ziyaret etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.5.2020 19:51:43. #1.15#
title