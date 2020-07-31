Vali Bilmez ve Eşi Meral Bilmez, şehit ailelerini ziyaret etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Vali Bilmez ve Eşi Meral Bilmez, şehit ailelerini ziyaret etti

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve eşi Meral Bilmez, Kurban bayramı ziyaretlerine şehit aileleriyle başladı.

Vali Bilmez ve Eşi Meral Bilmez, şehit ailelerini ziyaret etti
31.07.2020 00:21 | Son Güncelleme: 31.07.2020 07:37

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve eşi Meral Bilmez, Kurban bayramı ziyaretlerine şehit aileleriyle başladı.

Her bayram olduğu gibi Vali Bilmez ve Eşi Meral Bilmez bu bayramda da şehit ailelerini yalnız bırakmadı. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve eşi Meral Bilmez'e şehit aileleri ziyaretlerinde, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ve eşi Şebnem Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ ve eşi Reyhan Karabağ, İl Müftüsü Ömer Keskin, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tarık Kuşman eşlik etti. İlk olarak Çatak'ta şehit olan Güvenlik Korucusu Fuat Kaçan'ın Abdurrahman Gazi Mahallesindeki evini ziyaret eden Vali Bilmez ve Meral Bilmez'i şehidin ailesi karşıladı. Evde şehidin ailesi ve yakınlarıyla bir araya gelen Vali Bilmez ve eşi Meral Bilmez, okunan Kur'an-ı Kerim ve duaların ardından aile fertleriyle sohbet ederek bayramlarını kutladı.

Vali Bilmez ve eşi Meral Bilmez, daha sonra 1996 yılında Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Er Tahir Özbey'in ailesini ziyaret etti. Şehit Özbey'in İstasyon Mahallesindeki evinde şehit babası Niyazi Özbey tarafından karşılanan Vali Bilmez ve eşi Meral Bilmez, burada da şehidimize dualar okudu.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Vali Bilmez ve eşi Meral Bilmez, ziyareti tamamlayarak 2012 yılında Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde şehit olan Polis Memuru İsmail Öztürkçü'nün ailesini ziyaret etti.

Şehidin Ağabeyi Nevzat Öztürkçü tarafından karşılanan Vali Bilmez ve eşi Meral Bilmez, şehidin ailesiyle yakından ilgilendi. Okunan Kur'an-ı Kerim ve duaların ardından konuşan Vali Bilmez, şehit ailelerinin kendilerine emanet olduğunu, her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını ve kapılarının kendilerine sonuna kadar açık olduğunu söyleyerek ziyaretlerini tamamladı. - VAN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

'Defalarca tecavüze uğradım' diyerek yardım isteyen Gamzenur'la ilgili Başsavcılık'tan açıklama geldi Güncel
"Defalarca tecavüze uğradım" diyerek yardım isteyen Gamzenur'la ilgili Başsavcılık'tan açıklama geldi
Bir kadın cinayeti daha! Cani koca, tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldürdü 3. Sayfa
Bir kadın cinayeti daha! Cani koca, tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldürdü
Gölete giren çocuğunu kurtarmak isteyen anne boğuldu, kızın cansız bedeni saatler sonra bulundu Güncel
Gölete giren çocuğunu kurtarmak isteyen anne boğuldu, kızın cansız bedeni saatler sonra bulundu
Yunanistan'dan Türkiye gerginliğiyle ilgili skandal hamle! Yaptırım için AB'ye gittiler Ekonomi
Yunanistan'dan Türkiye gerginliğiyle ilgili skandal hamle! Yaptırım için AB'ye gittiler
Çevik kuvvet polisi Özgül, evlilik yıl dönümünde denizde boğuldu 3. Sayfa
Çevik kuvvet polisi Özgül, evlilik yıl dönümünde denizde boğuldu
Çanakkale'de 18 saattir süren orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı Güncel
Çanakkale'de 18 saattir süren orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı
İnternetten tanıştığı kızla evinde görüşen 17 yaşındaki gencin başına gelmeyen kalmadı
İnternetten tanıştığı kızla evinde görüşen 17 yaşındaki gencin başına gelmeyen kalmadı
Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Muharrem İnce parti kuruyor
Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Muharrem İnce parti kuruyor
Bakan Albayrak'ın açıkladığı KDV indirimlerinin detayları netleşti
Bakan Albayrak'ın açıkladığı KDV indirimlerinin detayları netleşti
Yüzbaşı, 4 yaşındaki kızını öldürdükten sonra intihar etti
Yüzbaşı, 4 yaşındaki kızını öldürdükten sonra intihar etti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayram namazını Nuh Peygamber Üs Bölgesi'nde kıldı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayram namazını Nuh Peygamber Üs Bölgesi'nde kıldı
Evlilik teklifi reddedilen saplantılı aşık, aynı aileden 4 kişiyi gözünü kırpmadan katletti
Evlilik teklifi reddedilen saplantılı aşık, aynı aileden 4 kişiyi gözünü kırpmadan katletti
Otomobil tutkunu damada düğününde takı olarak araba kapısı hediye edildi
Otomobil tutkunu damada düğününde takı olarak araba kapısı hediye edildi
Bursa'da camiye giren hırsız, çelik kasa içindeki yardım paralarını sakızlı telle çaldı
Bursa'da camiye giren hırsız, çelik kasa içindeki yardım paralarını sakızlı telle çaldı
Galatasaray, milli futbolcu Nuri Şahin'i gündemine aldı
Galatasaray, milli futbolcu Nuri Şahin'i gündemine aldı
Ünlü modacı Ivana Sert aşka geldi! Sevgilisini öpücüklere boğdu
Ünlü modacı Ivana Sert aşka geldi! Sevgilisini öpücüklere boğdu
Uzmanlar, Kurban Bayramı'nda eyyam-ı bahur sıcaklarına karşı uyardı
Uzmanlar, Kurban Bayramı'nda eyyam-ı bahur sıcaklarına karşı uyardı
Yaptığı hareketle sosyal medyayı sallayan Çağla Şikel'e yakın dostu Alişan meydan okudu
Yaptığı hareketle sosyal medyayı sallayan Çağla Şikel'e yakın dostu Alişan meydan okudu
Ünlü oyuncu Vildan Atasever, nişanlısı Erkan Akdemir'den ayrıldı
Ünlü oyuncu Vildan Atasever, nişanlısı Erkan Akdemir'den ayrıldı
Songül Karlı, kendisini 20 milyon TL dolandıran eski eşi için Müge Anlı'ya başvuracak
Songül Karlı, kendisini 20 milyon TL dolandıran eski eşi için Müge Anlı'ya başvuracak
Zeynep Alkan, cesur paylaşımlarına yenisini ekledi! Bikinili pozlarına beğeni yağdı
Zeynep Alkan, cesur paylaşımlarına yenisini ekledi! Bikinili pozlarına beğeni yağdı
Kaan Yıldırım ve Hadise aşkından ilk fotoğraflar geldi
Kaan Yıldırım ve Hadise aşkından ilk fotoğraflar geldi
Son Dakika: Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra ilk bayram namazı kılındı
Son Dakika: Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra ilk bayram namazı kılındı
Son Dakika: MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt partiden ihraç edildi! İşte Enginyurt'un ilk açıklaması
Son Dakika: MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt partiden ihraç edildi! İşte Enginyurt'un ilk açıklaması
Yılan sokması sonucu kurbanlık 3 büyükbaş hayvanı telef oldu
Yılan sokması sonucu kurbanlık 3 büyükbaş hayvanı telef oldu
İstanbul'da E-5'in kenarında ağaca asılı cansız beden bulundu
İstanbul'da E-5'in kenarında ağaca asılı cansız beden bulundu
17 yaşındaki genç kız alkol komasına girip hastanelik oldu
17 yaşındaki genç kız alkol komasına girip hastanelik oldu
Son Dakika: Süper Lig'e yükselen son takım Fatih Karagümrük oldu
Son Dakika: Süper Lig'e yükselen son takım Fatih Karagümrük oldu
Konya'da evlere 150 metre mesafede yeni bir obruk oluştu
Konya'da evlere 150 metre mesafede yeni bir obruk oluştu
Anneanne olmaya hazırlanan Kibariye'nin kızıyla yaptığı paylaşıma doktordan gelen yorum tepki çekti
Anneanne olmaya hazırlanan Kibariye'nin kızıyla yaptığı paylaşıma doktordan gelen yorum tepki çekti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Donald Trump Fatih Sultan Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Linet Hazal Kaya Serdar Ortaç Merve Boluğur
Spor Cüneyt Çakır Mehmet Topal Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Abdullah Avcı
Daha Fazla Bursa Bayram Beşiktaş Trabzonspor
Şu an buradasınız: Vali Bilmez ve Eşi Meral Bilmez, şehit ailelerini ziyaret etti - Van
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.7.2020 08:12:17. #1.15#
title