Vali Bilmez, vatandaşlarla bayramlaştı

11.08.2019 10:36

VAN Valisi Mehmet Emin Bilmez, İpekyolu ilçesinde bulunan Norşin Camii'nde bayram namazı kıldıktan sonra, vatandaşlarla bayramlaştı.Van'daki resmi bayramlaşma programı İpekyolu ilçesindeki Norşin Camii'nde gerçekleştirildi. Bayram namazının ardından cami avlusunda düzenlenen programa Vali Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal, Abdulahat Arvas, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, ile vali yardımcıları, kaymakamlar, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.Vali Bilmez ve protokol üyeleri, camiden çıkan vatandaşlarla tokalaşıp, bayramlaştı.Bayramlaşmanın ardından da Vali Bilmez ile beraberindekiler, vatandaşlarla birlikte valiliğin ikramı olan çay, simit, peynir ve lokumla kahvaltı yaptı.Vali Bilmez ve protokol üyeleri, daha sonra Akköprü Mezarlığı'ndaki şehitliği ziyaret ederek Kur'an-ı Kerim tilaveti dinleyip, dua etti.





Kaynak: DHA

- Van