Vali Bilmez Lgs Birincilerini Ödüllendirdi
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Vali Bilmez Lgs Birincilerini Ödüllendirdi

Vali Bilmez Lgs Birincilerini Ödüllendirdi
Habermetre - Haberler | Güncel

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Türkiye birincisi olan Vanlı iki öğrenciyi Vali Mehmet Emin Bilmez kabul ederek ödüllendirdi.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Türkiye birincisi olan Vanlı iki öğrenciyi Vali Mehmet Emin Bilmez kabul ederek ödüllendirdi.

LGS sınavında sorularının tamamını doğru cevaplayıp 500 puan alarak Türkiye'deki 97 birinci öğrenci arasına, Özalp İlçesi nüfusuna kayıtlı Özalp İlçesi Hürriyet İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Hakan Şakar ve Van Merkez İpekyolu İlçesi Bil Koleji öğrencisi Yusuf Enes Yolcudağ da girdi.

Vali Mehmet Emin Bilmez, büyük başarı elde eden Türkiye birincisi Hakan Şakar ve Yusuf Enes Yolcudağ'ı Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, aileleri ve öğretmenleriyle birlikte kabul ederek kutladı.

Öğrencilerin gayretlerinin karşılığını aldığını söyleyen Vali Bilmez, "Türkiye'de Van'ın sesi, gururu oldunuz. İnşallah Dünya'da da Aziz Sancar gibi Türkiye'nin sesi olacaksınız. İyi beyinler olacak ve yaşamınızla örnek teşkil edeceksiniz. İnşallah sizi daha iyi yerlerde göreceğiz. Ancak bir yerlere gelirken, ülkemizi, ailemizi, coğrafyamızı asla unutmayacağız. " Dedi.

Program, Vali Mehmet Emin Bilmez'in, LGS birincisi öğrencileri ödüllendirip fotoğraf çekimiyle son buldu.

Vali Bilmez Lgs Birincilerini Ödüllendirdi
Vali Bilmez Lgs Birincilerini Ödüllendirdi
Vali Bilmez Lgs Birincilerini Ödüllendirdi
Vali Bilmez Lgs Birincilerini Ödüllendirdi
Vali Bilmez Lgs Birincilerini Ödüllendirdi
Vali Bilmez Lgs Birincilerini Ödüllendirdi

Kaynak: Habermetre

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