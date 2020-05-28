Vali Bilmez, Van Kalesi ve Akdamar Adası'nda incelemelerde bulundu
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Vali Bilmez, Van Kalesi ve Akdamar Adası'nda incelemelerde bulundu

VAN Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van Kalesi ve Gevaş ilçesinde bulunan Akdamar Adası'nda incelemelerde bulundu.

Vali Bilmez, Van Kalesi ve Akdamar Adası'nda incelemelerde bulundu
28.05.2020 16:00 | Son Güncelleme: 28.05.2020 16:04

VAN Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van Kalesi ve Gevaş ilçesinde bulunan Akdamar Adası'nda incelemelerde bulundu. Vali Bilmez, yapılan çalışmalarla ilgili de bilgi aldı.

Van'ın önemli tarihi değeri olan ve UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'nde yer alan Van Kalesi, yapılan çalışmalarla yeni bir görünüme kavuşuyor. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, kalede yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek, İl Kültür ve Turizm Müdürü Muzaffer Aktuğ'dan bilgi aldı. İlk olarak Van Kalesi'ni gezen Vali Bilmez, daha sonra Gevaş ilçesinde bulunan Akdamar Adası'na gitti. Kale ve Akdamar Adası'nda İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Van Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından ihalesi yapılan projeler, kısa sürede hayata geçirildi.

'VAN KALESİ URARTU MEDENİYETİNİN MÜHRÜ'Vali Bilmez, Van Kalesi'nin Urartu medeniyetinin başkent mührü konumunda olduğunu, kalenin çevresindeki kafes tel örgülerin kaldırılarak tarihi dokuya uygun duvar örüldüğünü kaydetti. Çalışmaların büyük oranda tamamlandığını belirten Vali Bilmez, şunları söyledi: "1,5 metre yükseklikte olan duvarın üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın logosunun bulunduğu korkuluklar yapılacak. Duvar, tarihi dokuyu bozmayacak şekilde tüf taşlar ile kaplanacak. Ayrıca Sardur Burcu, Urartu Devleti'ne ait en erken yazıt olması açısından büyük önem taşıyor. Gelen ziyaretçilerin bunu daha rahat görmesi için ahşap traverslerle 1.5 metre genişliğinde 850 metre uzunluğunda yürüyüş yolu yapıldı. Bu yol üzerinde dinlenme bölümleri oluşturuldu. Buralara uyarı ve yönlendirme tabelaları yerleştirilecek. Buradaki çalışmanın amacı tarihi kalenin daha güzel görünmesinin yanında, kaçak girişlerin önlenerek ziyaretçi sayısı istatistiğinin daha sağlıklı tutulmasıdır. Bunun dışında tarihi Akdamar Adası'nda da sezon öncesi çalışmalar yapıldı. Birçok yeni düzenlemenin yanında yürüyüş yolu bakım ve onarımı tamamlandı" dedi.

Kaledeki ziyaret ve incelemelerde Müze Müdürü Erol Uslu da hazır bulundu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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