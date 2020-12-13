Vali Valisi Bilmez kadın voleybol takımının maçını izledi
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Vali Valisi Bilmez kadın voleybol takımının maçını izledi

13.12.2020 17:24 | Son Güncelleme: 13.12.2020 17:36
Vali Valisi Bilmez kadın voleybol takımının maçını izledi

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı ile Elazığ Kadın Voleybol Takımı karşılaşmasını izledi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı ile Elazığ Kadın Voleybol Takımı karşılaşmasını izledi.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Lig 8. Grup'ta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, sezonun 8. karşılaşmasında Elazığ Kadın Voleybol Takımını konuk etti.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kapalı Spor Salonunda oynanan karşılaşmada Van ekibi, uzatmalı setlerde rakibine 2-3 yenilerek haftayı 1 puanla kapattı.

Bu skorla ilk mağlubiyetini alan Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü.

Maçı tribünden takip eden Bilmez, maç sonrasında iki takım oyuncuları ve teknik heyetleriyle bir araya gelerek, tebrik etti.

Oyuncularla sohbet eden Bilmez, her iki takıma da bundan sonraki maçlarında başarı diledi.

Vali Valisi Bilmez kadın voleybol takımının maçını izledi
Vali Valisi Bilmez kadın voleybol takımının maçını izledi
Vali Valisi Bilmez kadın voleybol takımının maçını izledi
Vali Valisi Bilmez kadın voleybol takımının maçını izledi
Vali Valisi Bilmez kadın voleybol takımının maçını izledi
Vali Valisi Bilmez kadın voleybol takımının maçını izledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necat Hazar

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