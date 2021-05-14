Vali Bilmez, Van Gölü sahilinde incelemelerde bulundu

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan vekili Mehmet Emin Bilmez, Van Gölü sahilinde incelemelerde bulundu.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan vekili Mehmet Emin Bilmez, Van Gölü sahilinde incelemelerde bulundu.

Tuşba ilçesine bağlı Çitören ve Mollakasım sahillerini gezen Bilmez, belediyenin çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Bilmez, Van Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü projelerle Vanlıları Van Gölü'yle buluşturacaklarını söyledi.

Gölün tam anlamıyla kullanıma kazandırılması için büyük emek harcadıklarını belirten Bilmez, şunları kaydetti:

"Bu yıl genel itibariyle ağırlığımızı sahil kesimine verdik. Havaalanı bitimindeki Fidanlik Parkı, İpekyolu ilçesindeki Kale Sahil kesimi ve kampüs sahilindeki çalışmalarımız daha çok turizm ağırlıklı. Buralardaki ahırları kaldırdık. Vatandaşlarımızın temiz ve nezih bir ortamda Van Gölü'nü seyretmeleri için çalışmalarımıza ağırlık verdik. Artık ahırlar vatandaşlarla gölün arasına giremeyecek. Hayvancılık yaylalarda yapılacak. Göl kıyılarının turizme açılması için çalışmalarımızı titizlikle yürüteceğiz. Turistik tesislerin yerini belediye olarak tespit etmeye çalışıyoruz. Bu alanların bir kısmını kendimiz yapacağız, bir kısmını da özel sektöre devredeceğiz. Önümüzdeki yıllarda buradaki sahillerimizin Antalya'dan, Muğla'dan her hangi bir farkı olmayacağına inanıyorum."

Turizm yatırımcılarına Van'a yatırım yapmaları çağrısında bulunan Bilmez, "Van'da sosyal tesislerde dahil toplam yatak kapasitesi 6 bin civarında. Sınır kapısı bugün açık olsaydı sadece 4 bin İranlının giriş yapacağı bir kentten bahsediyoruz. Salgından önce kente günlük 20 uçak iniş yapıyordu. Van Gölü'nü yeryüzünün incisi olarak kabul ediyoruz. Önümüzdeki senelerde hem turizm hem de ekonomik olarak bu gölgeye çok ciddi katkı sağlayacaktır. Şimdiden Van Gölü'nün master planlarını yapmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Vali Bilmez'e Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mucip Tapan, Başkan Danışmanı Emre Güray, Fen İşleri Daire Başkanı Sahip Görendağlı, İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Seyfullah Şağban eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan