Vali Bilmez, Ulupamirlilerin Kültür Şenliklerinde Katıldı

Vali Mehmet Emin Bilmez, Kırgız Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genç Keneş Platformu tarafından düzenlenen Ulupamir Kültür Şenliği'ne katıldı.

Erciş ilçesine bağlı Ulupamir Mahallesinde yaşayan Kırgız Türklerinin, geleneksel hale getirdikleri Ulupamir Kültür Şöleni'ne katılmak üzere mahalleye giden Vali Bilmez, ellerinde Türk bayrakları taşıyan atlılar tarafından karşılandı.

Mahalle meydanındaki selamlaşmanın ardından şenlik alanına geçen Vali Bilmez, ilk olarak Aşık Oyununun startını verdi.

Daha sonra Şenlikte, kökbörü (oğlak kapmaca) oyunu, halk oyunları, el sanatları sergisi, at yarışları gösterisi yapıldı. Yeni evlenen gelin gelenek ve göreneklerine uygun, at sırtında damat evine getirildi.

Şenliği izleyenler, yöresel çalgılar eşliğinde söylenen şarkılarla doyasıyla eğlendi.

Vali Bilmez, buradaki konuşmasında, Ulupamirlilerin yöre halkıyla yeni bir gelecek inşa ettiğini söyledi.

Örf ve adetlerini yıllardır yaşatan Kırgızlıları tebrik eden Vali Bilmez, birlik ve beraberlik içinde bir hayat sürmek için herkesin elinden geleni yaptığını kaydederek şöyle konuştu:

" Ulupamirliler geleneğini, örfünü, müziğini, sanatını, sporunu buradan bütün dünyaya, hatta kendi memleketine bile tanıtmaya çalışacaklar. Geçen sene Kırgızistan'dan gelen yetkililerin söylediği bu köyde öyle güzel örf ve adetler yaşatılıyor ki, neredeyse unutulan bazı örf ve adetleri ülkemizde tekrar yaşatmak için biz de bu köyümüzden yararlanmaya çalışıyoruz demişti. Onun için Allah birliğinizi, beraberliğinizi, kardeşliğinizi daim eylesin. Ulupamiri hiç unutmadık, inşallah bundan sonra da hiç unutmayacağız. Geçmişte yaşadığımız acıları canlı tutmayacağız. Ama onlardan ibret alıp yeni bir gelecek inşa etmek için onu da hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. Onun için kurucu liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyeti kurduğunda Yurtta Barış, Dünyada Barış düsturuyla hareket etti. Dünyanın herhangi bir yerinde barış olmadığı zaman orada dramın, acının, sıkıntının olacağı ve o acıların bütün dünyayı saracağı işte Ulupamir'de yaşayan hemşerilerimiz de böyle bir acı sonucunda memleketinden hicret etmek zorunda kaldılar. Erciş halkı da Ulupamirleri misafir olarak gördü, bağrına bastı. Bugün bu şenliğin düzenlemesinde emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugünkü bu müsabakalarda yarışacak gençlere başarılar diliyorum. " dedi.

Ak Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Türkiye'nin farklı etnikten birçok millete yurt olduğunu ve birlik içinde yaşadıklarını ifade etti.

Yarışmalarda başarılı olanlara ödüllerini veren Vali Mehmet Emin Bilmez ve beraberindeki heyete ayrıca geleneksel Kırgız kıyafetleri giydirildi.

Vali Mehmet Emin Bilmez'e şenlik programında AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez ile İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın eşlik etti.

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