Vali Bilmez Tuşba Belediyesi hizmet binasında incelemelerde bulundu Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, yapımı devam eden Tuşba Belediyesi yeni hizmet binasında incelemelerde bulundu.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, yapımı devam eden Tuşba Belediyesi yeni hizmet binasında incelemelerde bulundu.

Belediyenin Erciş kara yolu üzerinde bulunan yerleşkesine gelen Bilmez, Belediye Başkanı Salih Akman tarafından karşılandı.

Selçuklu mimarisine uygun inşa edilen ve bitme aşamasına gelen binada incelemelerde bulunan Bilmez'e bilgi veren Akman, belediyenin şimdiye kadar bir hizmet binasının olmadığını, prefabrik binalarda vatandaşa hizmet verdiklerini söyledi.

Binanın çağın gereksinimlerine, güncel uygulama ve yönetmeliklere göre inşa edildiğini dile getiren Akman, "Tuşbamızın 50 yıl sonraki nüfus planlaması göz önünde bulundurularak temelini attığımız hizmet binamız büyük ölçüde tamamlandı. İnşallah en kısa sürede hizmete açarak Tuşbalıların hak ettiği bir ortamda hizmet olmasını sağlayacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA