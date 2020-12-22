Vali Bilmez, Tüketiciler Birliği Derneği Van Şube Başkanı Erhan Uğurlu'yu kabul etti

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Tüketiciler Birliği Derneği Van Şube Başkanı Erhan Uğurlu ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Tüketiciler Birliği Derneği Van Şube Başkanı Erhan Uğurlu ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Tüketiciler Birliği Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, valilik makamında gerçekleşen buluşmada Bilmez, Uğurlu ve beraberindeki Yönetim Kurulu Üyeleri Taner Dilce ve Mehmet Mazhar Yeşilbaş'tan yaptıkları çalışmalar ve faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Uğurlu, ilin menfaatine olan her türlü çalışmaya destek vermeye hazır olduklarını söyledi.

Kuruluş amaçlarının tüketicilerin evrensel haklarını korumak olduğunu belirten Uğurlu, "Kanun çerçevesinde hakkı hak sahibine vermek görevimizdir. Bu doğrultuda karşılaştığımız sıkıntıları valimize ileterek istişarelerde bulunduk. Gösterdikleri sıcak ilgi ve alakalarından dolayı valimize teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan