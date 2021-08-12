Vali Bilmez Sınır Duvarında İnceleme Yaptı

Vali Mehmet Emin Bilmez, beraberindeki Göç İdaresi Genel Müdürü Savaş Ünlü ile birlikte Türkiye-İran sınır güvenliğinin sağlanması, yasa dışı geçişler ile kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi ve teröristlerin sızmasının engellenmesi amacıyla yapılan duvar bölgesinde incelemelerde bulundu.

Vali Mehmet Emin Bilmez, beraberindeki Göç İdaresi Genel Müdürü Savaş Ünlü ile birlikte Türkiye-İran sınır güvenliğinin sağlanması, yasa dışı geçişler ile kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi ve teröristlerin sızmasının engellenmesi amacıyla yapılan duvar bölgesinde incelemelerde bulundu.

Sabah saatlerinde Çaldıran ilçesinin İran sınırında sürdürülen çalışmaları incelemek için Vali Mehmet Emin Bilmez, Göç İdaresi Genel Müdürü Savaş Ünlü, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Muradiye Kaymakamı Erkan Savar, 6. Hudut Tugay Komutanı Albay İlker Ertuğrul ile bölgeye geldi.

Kurulan şantiyelerde üretilen 3 metre yükseklik, 2 metre 80 santimetre genişlik ve 7 ton ağırlığındaki beton bloklar, iş makineleriyle önceden zemini hazırlanan sınır hattına titizlikle yerleştiriliyor.

Yapılan incelemenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Bilmez, İran ile 295 kilometrelik bir sınır hattının olduğunu ve sınır hattına paralel araziye yol uzunluğunun da bin 200 kilometre olduğunu belirterek, "Burada 6. Hudut Tugayımız; 9 tabur, 44 karakol, 170 civarında kuleyle önlem almaktadır. Bunun arkasında jandarma birliklerimiz, polis özel harekatımız ve güvenlik korucularımız ikinci hatta sınır güvenliği önlemlerini almaktadır. Son bir ayda hem Kara Kuvvetleri buradaki birliklere iki keşif bölüğü, iki komando bölüğünü takviye olarak gönderdi. Jandarma bu bölgede görev yapan birliklerine diğer illerimizden 3 bölük, bir tabur ve zırhlı araçlarını takviye olarak gönderdi. Emniyet Genel Müdürlüğümüz ise 35 tim, 50 zırhlı aracı sınır birliklerine takviye olarak gönderdi" dedi.

Sınır hattında bir taraftan duvar örülürken, hendek kazıldığını da hatırlatan Vali Bilmez, "Şu ana kadar da 110 kilometrenin üzerinde hendek kazıldı. Hendek çıkışlarına jiletli tel döşenmektedir. Bu sene ihalesi yapılan 64 kilometrelik duvarımızın 4, 5 kilometrelik serimi bitti. 15 kilometrelik ayrıca beton üretimi yapıldı. Burada etaplar halinde 3 firma çalışıyor. Şu an duvar örme ikinci etaptadır. Önümüzdeki hafta duvar örümü üçüncü etapta da başlayacaktır. Çok hızlı bir şekilde duvar örülüyor. Birinci etapta mayın temizliği yapılıyor. Şimdiye kadar bölgede 2 bin 600'ün üzerinde mayın temizliği yapıldı" ifadelerini kullandı.

Bu sene göç baskısının geçtiğimiz yıla oranla daha az olduğuna dikkat çeken Vali Bilmez, "Toplumdaki hassasiyetten dolayı göç baskısı gündeme gelmektedir. Geçen sene Van sınır hattında 108 bin civarında göçmeni engelledik. Bu sene ise yılbaşından bugüne kadar 69 bin 156 göçmen engellendi veya geri gönderildi. Bu yıl 904 insan kaçakçısı organizatör yakalanmış ve bunların büyük bir kısmı da tutuklanmıştır. Geçen sene yıl boyunca toplam yakalanan organizatör sayısı 600 civarındandır. Bu suçun katalog suçlar kapsamına alınması tutuklamalarda elimizi rahatlatmış oldu. Ancak buna rağmen insan kaçakçılarına verilen cezalar yeterince caydırıcı değildir. Son bir ay içesinde göçmenle mücadele İHA ve SİHA'lardan da yararlanmaktadır" diye konuştu.

Şok evlerin etrafında bir ay içerisinde 500'e yakın göçmenin yakalandığını dile getiren Vali Bilmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bütün ekiplerimiz 'sınır namustur' düsturuyla geceli gündüzlü görev yapmaktadır. Bir hafta önce sınırların geçişini engellemek için devriye gezen PÖH'lerimiz dur ihtarına silahla karşılık veren teröristlerle çatışmaya girdiler ve 3 terörist etkisiz hale getirildi. Burada hem terör geçişini engellemek hem terörle mücadele faaliyeti icra edilmektedir. Diğer taraftan insan kaçakçıları da önlenmektedir. Şehir merkezinde son bir ayda yapılan baskınlarda kaçan insanların görüntüleri sanki yeniymiş gibi paylaşılmaktadır. Kişisel kanaatimiz bu paylaşımlar geçişi engellenen göçmenlerin, geçişin mümkün olduğunu reklam yapmak için kasti olarak yapıldığı yönündedir" dedi.

Van Gölü'nde yapılan göçmen kaçakçılığın önüne geçilmesi kapsamında da sahil güvenliğinin sağlanması amacıyla Bot Komutanlığının kurulduğunu vurgulayan Vali Bilmez, yakın zamanda komutanlığın Van Gölü'nde göreve başladığını kaydetti.

Açıklamanın ardından Vali Mehmet Emin Bilmez ve beraberindekiler ikinci etapta incelemelerde bulunup sınır hattındaki karakolları ziyaret ederek polis ve askerlere moral verdi.

Kaynak: Habermetre