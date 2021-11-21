VALİ BİLMEZ SEMT SAHASININ AÇILIŞINA KATILDI

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Edremit ilçesinde yapımı tamamlanan semt sahasının açılışını gerçekleştirdi.

Van'da Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanlığınca yapımı tamamlanarak müsabakaya açılan Süphan Futbol Sahasında 1. Amatör Küme Futbol Maçları Tanıtım Programı düzenlendi. Programa Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, TFF Bölge Müdürü Cengiz Polater, ASKF Başkanı Ramazan Kıvanç, amatör kulüp başkanları, taraftar ve sporcular katıldı. Akdamar Spor ile Büyükşehir Belediyespor maçı ile açılışı yapılan statta karşılaşmanın başlama vuruşunu Vali Mehmet Emin Bilmez ve AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas yaptı. Açılış töreninde konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, amaçlarının amatör takımları destekleyerek dolaylı olarak Vanspor'u da desteklemek olduğunu söyledi.

Bu sene Gençlik ve Spor Bakanlığının yapılan protokoller kapsamında Van'a ferdi sporlar merkezi, kapalı spor salonları, yüzme havuzları, semt sahaları ve nizami sahalar yapıldığını ifade eden Vali Mehmet Emin Bilmez, "Nizami sahalarımız şu an içinde bulunduğumuz Süphan'da, Muradiye, Başkale, Tuşba ve Erciş'e yapıldı. Bir kısmı yavaş yavaş faaliyete alınıyor, bir kısmı da inşaatları devam etmektedir. Bu tesisler bittiğinde Vanlı gençler kendi mahallerinde, her türlü sportif etkinliklerde bulunabilecekler. Bugün onlardan biri de Süphan Mahallemizdeki uluslararası standartlarda bir saha oldu. Amatörce de olsa tribünleri, soyunma odası bulunmaktadır. Umuyoruz ki gençlerimiz bu sahayı daha çok değerlendirecekler. Bugün maç yapacak olan Akdamar Spor ile Büyükşehir Spor'a da hem lig sürecinde başarılar diliyorum hem de bunlar ilimizi daha iyi noktalarda da temsil edecek güzel takım çıkarırlar, bizi orada da temsil ederler.

Büyükşehir belediyesi mevzuatı, profesyonel takımlara destek vermeyi yasaklıyor. Ayni, nakdi yardım vermeyi, yönetimlerine dolaylı da olsa bulaşmayı bize yasaklıyor ama amatör spor takımlarına ise destek vermeyi bize görev ve sorumluluk olarak veriyor. Bu nedenden dolayı bizim amacımız da amatör takımları destekleyip dolaylı olarak Vanspor'u da desteklemek, onun alt yapısını oluşturmak temel amacımız budur. Bu tesislerin ilimize kazandırılmasında Ankara'da girişimlerde bulunan milletvekillerimize ve karar verip bizzat ilimize gelerek protokol yapan Bakanımıza ve tüm ekibine teşekkür ediyoruz" dedi.

Vali Mehmet Emin Bilmez ve Milletvekili Abdullahat Arvas ile protokol üyelerinin tribünden taraftarlarla takip ettiği Van Büyükşehir Belediyespor, Akdamar Spor karşılaması ise 1-0 Akdamar Sporun galibiyetiyle sonuçlandı.

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