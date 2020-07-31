Vali Bilmez şehit ailesini ziyaret etti Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Çaldıran'da şehit ailesini ziyaret etti.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Çaldıran'da şehit ailesini ziyaret etti.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 1 Eylül 2016 tarihinde Tendürek bölgesinde terörle mücadele sırasında şehit olan güvenlik korucusu Muzaffer Aladağ ve Mehmet Aladağ'ın Çaldıran'ın Yaşkütük Mahallesi'nde ikamet eden ailesine bayram ziyaretinde bulundu. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Çaldıran Kaymakamı Adem Can, Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, 6. Hudut Tugay Komutanı Piyade Albay İlker Ertuğrul ve İl Müftüsü Ömer Keskin'le birlikte şehit ailesiyle bir araya gelen Vali Bilmez, Çaldıran İlçe Şehit ve Gazi Dernek Başkanı Abdurrahman Çınarağaç'tan şehitler hakkında bilgi aldı. Şehitlerin ailesine başsağlığı dileyen Vali Bilmez, her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu ifade etti. Şehitlerin kanlarının yerde kalmadığını ve kalmayacağını dile getiren Bilmez, daha sonra dışarda bekleyen çocukların bayramını kutlayıp, onlarla fotoğraf çektirdi. - VAN

Kaynak: İHA