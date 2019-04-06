Vali Bilmez Şehit Aileleriyle Bir Araya Geldi

Vali Mehmet Emin Bilmez, Polis Teşkilatının 174'ncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla şehit aileleri onuruna verilen yemeğe katıldı.

Emniyet Müdürlüğü tarafından polisevinde organize edilen ve şehit ailelerinin katıldığı yemekte konuşan Vali Bilmez, şehit yakınlarının kendilerine emanet edildiğini söyledi.

Şehit yakınlarına çok büyük kıymet verdiklerini ifade eden Bilmez, şunları kaydetti:

"Allah şehitlerimizin cennetteki makamlarını daim eylesin. Siz şehit yakınları, şehitlerimizin bize emanetisiniz. Onlar memleketin bağımsızlığı, bölünmez birliği, bayrağımızın dalgalanması, ezanların susmaması, çocukların geleceği için şehadet şerbetini içtiler. Biz şehadet şerbetini içen kahramanların sayesinde buralardayız. Şimdi de bu mücadeleyi yürüten kahramanlarımız var. Allah onların da ayaklarına taş değdirmesin. Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla şehitlerimizin mezarları ziyaret edildi. Ardından mevlit verildi ve şimdi de yemekte bir araya geldik."

Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici ise hafta dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirterek, "Bu vesile ile vatan, bayrak, din, mukaddesat için canını feda eden şehitlerimizi rahmetle anarken, gazilerimize sağlıklı yaşamlar diliyor, saygılar sunuyorum." dedi.

Yemek sonrası Vali Mehmet Emin Bilmez ve protokol üyeleri şehit yakınlarının masalarını tek tek dolaşarak sohbet etti.



Program, Vali Bilmez ve protokol üyelerinin şehit ailelerine Kabe maketi ile Kuran'ı Kerim hediye etmesiyle son buldu.



Yemeğe Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, emniyet personeli ile şehit yakınları katıldı.

Kaynak: AA