Vali Bilmez, Sağlık Sokak'ta incelemelerde bulundu Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, kentteki trafik yoğunluğunun azaltılması amacıyla başlatılan çalışmaları yerinde inceledi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, kentteki trafik yoğunluğunun azaltılması amacıyla başlatılan çalışmaları yerinde inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Beşyol Kavşağı'nda yaşanan trafik yoğunluğunun azaltılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Hastane Caddesi ile Akköprü yolunu birbirine bağlayacak olan Sağlık Sokak'ta incelemelerde bulunan Bilmez, projenin tamamlanmasıyla kavşaktaki yoğunluğun azalacağını belirtti.

Bilmez'e, Edremit Kaymakamı ve Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Muhammet Fuat Türkman, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Özvan, Başkan Danışmanı Mucip Tapan ile Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Halil İbrahim Ateş eşlik etti.

Kaynak: AA