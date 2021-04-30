Van Valisi Bilmez, cadde çalışmalarını inceledi
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Van Valisi Bilmez, cadde çalışmalarını inceledi

Van Valisi Bilmez, cadde çalışmalarını inceledi
Anadolu Ajansı / Mesut Varol - Haberler | Güncel

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Emin Bilmez, Hacıbekir Caddesi'nde devam eden yenileme çalışmalarını inceledi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Emin Bilmez, Hacıbekir Caddesi'nde devam eden yenileme çalışmalarını inceledi.

Eski Vali Konağı ile Soydan Kavşağı'nda arasındaki yolda yapılan prestij cadde uygulaması devam ediyor.

Araç ve yaya trafiğine kapatılan caddede asfalt, kaldırım, orta refüj, peyzaj ve aydınlatma çalışmaları yapılıyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Bilmez, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Bilmez, çalışmaların hızlandırılması talimatı verdi.

Van Valisi Bilmez, cadde çalışmalarını inceledi
Van Valisi Bilmez, cadde çalışmalarını inceledi
Van Valisi Bilmez, cadde çalışmalarını inceledi
Van Valisi Bilmez, cadde çalışmalarını inceledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Varol

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