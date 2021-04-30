Van Valisi Bilmez, cadde çalışmalarını inceledi

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Emin Bilmez, Hacıbekir Caddesi'nde devam eden yenileme çalışmalarını inceledi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Emin Bilmez, Hacıbekir Caddesi'nde devam eden yenileme çalışmalarını inceledi.

Eski Vali Konağı ile Soydan Kavşağı'nda arasındaki yolda yapılan prestij cadde uygulaması devam ediyor.

Araç ve yaya trafiğine kapatılan caddede asfalt, kaldırım, orta refüj, peyzaj ve aydınlatma çalışmaları yapılıyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Bilmez, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Bilmez, çalışmaların hızlandırılması talimatı verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Varol