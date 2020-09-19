Vali Bilmez Organik Sebze ve Meyve Pazarı'nı denetledi Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Edremit İlçesindeki Organik Sebze ve Meyve Pazarında denetlemede bulundu.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Edremit İlçesindeki Organik Sebze ve Meyve Pazarında denetlemede bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Bilmez, ilçe Kaymakamı Muhammed Fuat Türkman ve Belediye Başkanı İsmail Say ile birlikte Organik Sebze ve Meyve Pazarı'nda denetlemelerde bulundu.

Pazar esnafının sorun ve taleplerini dinleyen Bilmez, esnaf ve vatandaşları, hijyen, maske ve sosyal mesafe konusunda uyardı.

Sorunları çözümü için yoğun çaba gösterdiklerini belirten başkan Say, tasarladıkları yeni proje ile ilgili Bilmez'e bilgi verdi.

Kaynak: AA