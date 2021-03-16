Vali Bilmez muhtarlarla bir araya geldi
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Vali Bilmez muhtarlarla bir araya geldi

16.03.2021 14:26 | Son Güncelleme: 16.03.2021 14:43
Vali Bilmez muhtarlarla bir araya geldi

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Edremit mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Edremit mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, mahalle muhtarlarıyla görüşmeye devam ediyor. Son olarak Edremit ilçesi muhtarlarıyla bir araya gelen Vali Mehmet Emin Bilmez, sorun ve taleplerini dinledi. Van Büyükşehir Belediyesi meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Mehmet Emin Bilmez' in yanı sıra Edremit Kaymakamı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhammet Fuat Türkman, VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları ve muhtarlar katıldı.

Toplantının başında Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarıyla ilgili muhtarlara bilgi veren Vali Mehmet Emin Bilmez, muhtarlarla sık sık bir araya geldiklerini vurgulayarak, kentin gelişimi için işbirliği içinde çalıştıklarını söyledi. Muhtarların devlet ile vatandaş arasında bir köprü olduğunu da belirten Vali Mehmet Emin Bilmez, "Muhtar, devletin mahallede, köyde temsilcisidir. Vatandaşlar adına devletten her türlü hizmeti istemeye hakkı vardır. Bugünde sizlerin sıkıntılarını, sorunlarını, taleplerini dinlemek için buradayız. Sizlerin dile getirdiği sorunları, arkadaşlarımız not alacaklar ve takip edecekler. İnşallah hep beraber tüm sorunlarımızı halledip güzel bir Van için sizlerin de gayretiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından Vali Mehmet Emin Bilmez, muhtarlara söz hakkı vererek sorun ve taleplerini dinleyerek not aldı. Toplantı, Vali Mehmet Emin Bilmez'in muhtarlara hediyesi ve çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - VAN

Vali Bilmez muhtarlarla bir araya geldi
Vali Bilmez muhtarlarla bir araya geldi
Vali Bilmez muhtarlarla bir araya geldi
Vali Bilmez muhtarlarla bir araya geldi
Vali Bilmez muhtarlarla bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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