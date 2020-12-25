Vali Bilmez, muhtarların sorunlarını dinledi
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Vali Bilmez, muhtarların sorunlarını dinledi

25.12.2020 00:57 | Son Güncelleme: 25.12.2020 01:07
Vali Bilmez, muhtarların sorunlarını dinledi

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, toplantıda bir araya geldiği muhtarların sorun ve taleplerini dinledi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, toplantıda bir araya geldiği muhtarların sorun ve taleplerini dinledi.

Valilik Ali Paşa toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya Başkale ve Tuşba ilçelerindeki çeşitli mahallelerden gelen muhtarlar katıldı. Vali Bilmez, toplantıda yaptığı konuşmada Van'da kar yağışının başladığını özellikle kırsaldaki mahalle yollarının açılması için yoğun bir çaba içerisinde olduklarını söyledi. Yolların en kısa zamanda açılması için ekiplerin gece gündüz çalıştığını ifade eden Vali Bilmez, asılsız ihbarlardan dolayı geçmiş yıllarda sıkıntı yaşandığını bunun önüne geçilmesini gerektiğini vurguladı. Pandemi tedbirleri konusunda da muhtarları uyaran Vali Bilmez, mahallelerde ziyaretler, toplu etkinliklerin yapılmamasının önemine vurgu yaparak, muhtarların bu konularda sık sık mahalle sakinlerini bilgilendirmesi gerektiğini dile getirdi. Muhtarlık müessesesinin önemini anlatan Vali Bilmez, muhtarların mahallelerdeki barış, huzur, birlik ve beraberliğinin sağlanmasında çok önemli bir rol aldığını söyledi.

Daha sonra muhtarlara söz veren Vali Mehmet Emin Bilmez, muhtarların sorunları ve taleplerini dinleyerek not aldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 01:19:40. #1.15#
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