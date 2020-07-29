Vali Bilmez, lavanta hasadına katıldı
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Vali Bilmez, lavanta hasadına katıldı

Vali Bilmez, lavanta hasadına katıldı Van'da "1. Tıbbi ve aromatik Bitkiler Hasat Bayramı" programı düzenlendi Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Ziraat Fakültesince Van Gölü kıyısında oluşturulan bahçede yetiştirilen tıbbi bitkilerinin hasadına başlandı.

29.07.2020 15:26 | Son Güncelleme: 29.07.2020 15:46

Vali Bilmez, lavanta hasadına katıldı

Van'da "1. Tıbbi ve aromatik Bitkiler Hasat Bayramı" programı düzenlendi

VAN - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Ziraat Fakültesince Van Gölü kıyısında oluşturulan bahçede yetiştirilen tıbbi bitkilerinin hasadına başlandı.

Van YYÜ yerleşkesindeki Van Gölü kıyısında yer alan yaklaşık 5 dönümlük arazi üzerinde kurulan bahçede ekonomik öneme sahip lavanta ve ekinezya bitkilerinin hasat zamanı geldi. Bu kapsamda "1. Tıbbi ve aromatik Bitkiler Hasat Bayramı" programı düzenlendi. Programa Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Emin Bilmez, Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İpekyolu Kaymakamı Sinan Aslan, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Van Ticaret Borsası Başkanı Nayif Süer, Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan ve akademisyenler katıldı.

Vali Bilmez, Tıbbi bitkiler bahçesinde hasat öncesi Van YYÜ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Tunçtürk'ten bilgi aldı. Daha sonra açıklamalarda bulunan Vali Bilmez, uygulama bahçesinde yaklaşık 300 tür bitki üretildiğini belirtti. Uygulama bahçesinde bir taraftan eğitim verildiğini, bir taraftan da ekonomiye katkı sunulduğunu ifade eden Vali Bilmez, "Özellikle tıbbi sanayide kullanılabilecek bitkilerin yetiştirilip bunları bölgede geliştirmek ve bunları ekonomiye kazandırmak için hocalarımız örnek olabilecek çalışmalar yapmış. Bu çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Üniversite yerleşkesinde 110 dönümlük araziyi uygulama alanlarına ayırdıklarını dile getiren Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ise "Ekinezyası, lavantası, melisası, adaçaylarıyla, birçok kekik türüyle öğrencilerimiz bu arazide çalışmalarını tamamlamaktadırlar. Van YYÜ yerleşkesindeki 110 dönümlük arazimizi Ziraat Fakültemizin uygulama alanları olarak ayırdık. Bu anlamada hocalarımızın projelerini destekliyoruz" diye konuştu.

Ekonomik önemi olan ve bölgede yaygın olarak ekilebilecek bitkilerin yetiştirilmesi, tanıtılması ve bir farkındalık oluşturmak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini ifade eden Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Tunçtürk de "Bahçemizde son zamanlarda ülkemizde yaygınlaşan ürünümüz lavanta var. Diğer taraftan bugün lavantanın yanı sıra, dünyanın en önemli tıbbi bitkilerinden bir tanesi olan ekinezya, geleneksel kültürümüzün bir parçası olan kekik, melisa, adaçayı ve nane bitkilerimizin hasadını yapacağız" şeklinde konuştu.

Vali Bilmez, lavanta hasadına katıldı

Kaynak: İHA

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