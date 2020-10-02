Vali Bilmez köprü ve yol çalışmalarını inceledi

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Gürpınar ilçesinde köprü ve yol çalışmalarını inceledi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Gürpınar ilçesinde köprü ve yol çalışmalarını inceledi.

Bilmez, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Doç. Dr. Ali Özvan ile Halil İbrahim Ateş, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yusuf Altun ve AK Parti Büyükşehir Belediyesi Meclis Grup Başkanı Mehmet Yıldız ile Gürpınar ilçesine geldi.

İlçe Kaymakamı Fatih Kayabaşı, Belediye Başkanı Hayrullah Tanış ve mahalle muhtarlarınca karşılanan Bilmez, okullar bölgesinde yürütülen yol ile Yatağan Mahallesi'ndeki köprü çalışmasını inceledi, ilgililerden bilgi aldı.

Bilmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, yıl içerisinde belediye yatırımlarında öncelik verilen çalışmalardan birinin köprüler olduğunu söyledi.

13 ilçede 32 köprü yapılacağını ve bunların 4'nün Gürpınar'da bulunduğunu belirten Bilmez, şunları kaydetti:

"Bugün bunlardan bir tanesi olan Çakınlı-Yatağan mahalle yollarını birbirine bağlayan körü inşaatını inceledik. Köprü ihtiyacı olan yerlerde ilçe, mahalle ayrımı yapmadan köprüler inşa ettik. 32 tane köprümüzün ilk etapta ihalesini yaptık. İnşallah bu sene tamamlayarak bağlantılarını sağlayacağız. Alt yapı olarak en ciddi işlerden biri de köprü yapım işlerimizdir. Uzun süredir ilk defa bu kadar büyük ve fazla bir köprü yapımına şahit oluyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Köprülerimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Büyükşehir Belediyesinin bu sene yatırım programına aldığı çalışmalardan tüm ilçelerin faydalandığını ifade eden Milletvekili Arvas ise çalışmaları mutlulukla karşıladıklarını vurguladı.

Arvas, "Talepler sınırsız, imkanlar sınırlıdır. Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerimiz ilk senelerinde bu kadar hizmet yaptı. Daha 4 senelik süreleri var. Bu süre de birçok hizmete imza atacaklarına inanıyoruz. Gönül belediyeciliği fedakarlık isteyen bir iştir. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun." dedi.

Mahalle Muhtarı Feyzi Dinçer de "Yaptığımız müracaatlar sonucunda köprümüz yapıldı. Eski köprümüz 25 yıllık bir köprüydü. Geçtiğimiz günlerde yıkıldı. Kısa sürede yapımı tamamlandı. Hem yolumuzun hem de köprümüzün yapımında katkısı olan herkese teşekkür ediyoruz. Çok mutluyuz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Çelik