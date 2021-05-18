Vali Bilmez: "Kapının açılması Van halkında büyük memnuniyet oluşturdu"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Vali Bilmez: "Kapının açılması Van halkında büyük memnuniyet oluşturdu"

Vali Bilmez: 'Kapının açılması Van halkında büyük memnuniyet oluşturdu'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

İran ile en uzun kara sınırına sahip Van'da korona virüs tedbirleri kapsamında 14 aydır kısıtlama getirilen Kapıköy Gümrük Kapısı'nda geçişler yeniden başladı.

İran ile en uzun kara sınırına sahip Van'da korona virüs tedbirleri kapsamında 14 aydır kısıtlama getirilen Kapıköy Gümrük Kapısı'nda geçişler yeniden başladı.

Saray ilçesinde bulunan ve İran'da artan vaka sayıları nedeniyle 24 Mart 2020'de araç ve yaya geçişlerine kapatılan Kapıköy Gümrük Kapısı bugün açıldı. Kapının açılmasının Van halkında büyük bir memnuniyet oluşturduğunu ifade eden Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, kapının açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Kapının açılması yönünde bölge halkının ciddi isteği olduğunu ve bu doğrultuda talepleri Ankara'ya taşımada aracı olduğunu dile getiren Vali Bilmez, "Başta milletvekilleriniz olmak üzere meslek ve esnaf odalarımız, turizm sektöründe faaliyet gösteren insanlarımız hepsi bu talebi dile getirdiler. Biz de bu talebi Ankara'ya taşımada aracılık ettik. Bu talebimiz de olumlu karşılandı. Herhangi bir aksaklığın yaşanmaması için gerekli hazırlıklarımızı yaptık. Kapının açılması ile birlikte sağlık alanında herhangi bir sıkıntının yaşanmaması için gerekli tedbirlerimizi aldık. Sürekli orada görev yapacak sağlık ekiplerimizi belirledik. Sağlık çalışanlarımız için bina tahsisi yaptık. Gelen misafirlerin kente rahat gelebilmesi için Van Büyükşehir Belediyesi 4 büyük şehirlerarası otobüsle sürekli ring halinde olacak. Bütün hazırlıklarımızı yaptık. Bugün çarşıda, esnafta büyük bir umut var. İnşallah kapının açılması Van'ın ekonomisine ciddi bir katkı sunar. Gelecek olan İranlı turistlerden son 72 saat içinde alınmış korona virüs testleri negatif olan sonucu istiyoruz. Negatif testi olmadan hiç kimseyi almıyoruz. Korona virüs bulgusu olanlarda alınmayacak. Türk tarafı olarak dün akşam itibariyle kapımız açık ama İran tarafındaki bu sürecinde bitmesini bekliyoruz. İran tarafı da tam anlamıyla hazırlıklarını tamamlamalı. Van halkının sağlığını riske atmayız. Sınırlı sayıda geçişler devam ediyor. Yaptırdıkları korona virüs testi negatif çıkan İranlılar, sabah saatlerinden itibaren kontrollerin ardından gümrük kapısından ülkeye giriş yaptı. İran'dan gelen Türk vatandaşları da izolasyonda tutacağız. Kapının açılması yönündeki taleplerimize olumlu yanıt veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve kapının açılmasına katkı sunan Ticaret Bakanımıza, İçişleri Bakanımıza, Sağlık Bakanımıza, AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) Üyesi Burhan Kayatürk, Fatih Çiftçi ve Zahir Soğanda'ya Van halkı adına şükranlarımızı sunuyoruz" dedi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yasağın kalktığı ilk günde yine aynı görüntüler! Borçlarını ödemek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu
Yasağın kalktığı ilk günde yine aynı görüntüler! Borçlarını ödemek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu
Adalarda sezonluk daire kiraları 120 bin liraya kadar çıktı
Adalarda sezonluk daire kiraları 120 bin liraya kadar çıktı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Deniz Demir Lale Karabıyık Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Burak Sergen Demet Akalın Şeyma Subaşı Necati Şaşmaz
Spor Adem Büyük Fatih Terim Sergen Yalçın Rachid Ghezzal Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Vali Bilmez: "Kapının açılması Van halkında büyük memnuniyet oluşturdu" - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.5.2021 18:01:04. #1.16#

title