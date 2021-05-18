Vali Bilmez: "Kapının açılması Van halkında büyük memnuniyet oluşturdu"

İran ile en uzun kara sınırına sahip Van'da korona virüs tedbirleri kapsamında 14 aydır kısıtlama getirilen Kapıköy Gümrük Kapısı'nda geçişler yeniden başladı.

İran ile en uzun kara sınırına sahip Van'da korona virüs tedbirleri kapsamında 14 aydır kısıtlama getirilen Kapıköy Gümrük Kapısı'nda geçişler yeniden başladı.

Saray ilçesinde bulunan ve İran'da artan vaka sayıları nedeniyle 24 Mart 2020'de araç ve yaya geçişlerine kapatılan Kapıköy Gümrük Kapısı bugün açıldı. Kapının açılmasının Van halkında büyük bir memnuniyet oluşturduğunu ifade eden Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, kapının açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Kapının açılması yönünde bölge halkının ciddi isteği olduğunu ve bu doğrultuda talepleri Ankara'ya taşımada aracı olduğunu dile getiren Vali Bilmez, "Başta milletvekilleriniz olmak üzere meslek ve esnaf odalarımız, turizm sektöründe faaliyet gösteren insanlarımız hepsi bu talebi dile getirdiler. Biz de bu talebi Ankara'ya taşımada aracılık ettik. Bu talebimiz de olumlu karşılandı. Herhangi bir aksaklığın yaşanmaması için gerekli hazırlıklarımızı yaptık. Kapının açılması ile birlikte sağlık alanında herhangi bir sıkıntının yaşanmaması için gerekli tedbirlerimizi aldık. Sürekli orada görev yapacak sağlık ekiplerimizi belirledik. Sağlık çalışanlarımız için bina tahsisi yaptık. Gelen misafirlerin kente rahat gelebilmesi için Van Büyükşehir Belediyesi 4 büyük şehirlerarası otobüsle sürekli ring halinde olacak. Bütün hazırlıklarımızı yaptık. Bugün çarşıda, esnafta büyük bir umut var. İnşallah kapının açılması Van'ın ekonomisine ciddi bir katkı sunar. Gelecek olan İranlı turistlerden son 72 saat içinde alınmış korona virüs testleri negatif olan sonucu istiyoruz. Negatif testi olmadan hiç kimseyi almıyoruz. Korona virüs bulgusu olanlarda alınmayacak. Türk tarafı olarak dün akşam itibariyle kapımız açık ama İran tarafındaki bu sürecinde bitmesini bekliyoruz. İran tarafı da tam anlamıyla hazırlıklarını tamamlamalı. Van halkının sağlığını riske atmayız. Sınırlı sayıda geçişler devam ediyor. Yaptırdıkları korona virüs testi negatif çıkan İranlılar, sabah saatlerinden itibaren kontrollerin ardından gümrük kapısından ülkeye giriş yaptı. İran'dan gelen Türk vatandaşları da izolasyonda tutacağız. Kapının açılması yönündeki taleplerimize olumlu yanıt veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve kapının açılmasına katkı sunan Ticaret Bakanımıza, İçişleri Bakanımıza, Sağlık Bakanımıza, AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) Üyesi Burhan Kayatürk, Fatih Çiftçi ve Zahir Soğanda'ya Van halkı adına şükranlarımızı sunuyoruz" dedi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı