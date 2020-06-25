Vali Bilmez: "Hasar gören evlerimiz var" Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Özalp ilçesindeki 5.4 büyüklüğündeki depremde can kaybı yaşanmadığını ancak hasar meydana geldiğini söyledi.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Özalp ilçesindeki 5.4 büyüklüğündeki depremde can kaybı yaşanmadığını ancak hasar meydana geldiğini söyledi.

Açıklamalarda bulunan Vali Mehmet Emin Bilmez, "Özalp merkez ve köylerinde yaptığımız taramalarda bir köyümüzde bir evin kısmen yıkıldığını, bunun dışında herhangi bir can ve kal kaybı olmadığını ama hasar gören evlerin bazı köyler olduğunun ilk bilgilerini aldık. Ekiplerimiz sahaya doğru hareket ettiler. Hasar tespit çalışmalarına başlandı" dedi.

Vali Bilmez, AFAD ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleriyle Özalp ilçesine geçti. - VAN

Kaynak: İHA