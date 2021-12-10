Vali Bilmez, Başkale'de Selden Kurtulan Kader Yurtseven'i Yeni Evinde Ziyaret Etti

BAŞKALE, VAN (Habermetre) - Vali Mehmet Emin Bilmez, Van'ın Başkale İlçesi Esenyamaç Mahallesi'nde 31 Temmuz 2021'de meydana gelen selde evi yıkılan ve son anda kurtarılan Kader Yurtseven ve ailesini yeni evlerinde ziyaret etti.

Vali Bilmez, Başkale İlçesi Esenyamaç Mahallesi'ne beraberindeki İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, AFAD İl Müdürü Ali İhsan Körpeş, Tarım Orman Müdürü İbrahim Görentaş, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Kemal Atlı, DSİ 17. Bölge Müdürlüğü yetkilileri ile birlikte gitti.

Başkale Kaymakamı Asım Solak, Esenyamaç Muhtarı Ayhan Korkmaz ve mahalleliler tarafından karşılanan Vali Bilmez, meydana gelen selde evleri yıkılan ve kapıldığı sel sularında son anda kurtarılan Kader Yurtseven ve ailesine bir hayırsever tarafından yaptırılan yeni evlerinde beraberindeki protokol üyeleri ile birlikte misafir oldu.

Kader Yurtseven ve ailesiyle sohbet eden talep ve isteklerini dinleyen Vali Bilmez, aileye yeni evlerinin hayırlı olması dileklerini iletti.

Evde incelemelerde bulunan Vali Mehmet Emin Bilmez, daha sonra aile ile fotoğraf çektirerek ziyaretini tamamladı.

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