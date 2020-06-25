Vali Bilmez, depremin etkili olduğu mahallelerde helikopterle inceleme yaptı Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'in deprem bölgesinde helikopterle incelemelerde bulunması VAN - Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, depremin etkili olduğu mahallelerde helikopterle inceleme yaptı.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'in deprem bölgesinde helikopterle incelemelerde bulunması VAN - Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, depremin etkili olduğu mahallelerde helikopterle inceleme yaptı. Kaynak: AA