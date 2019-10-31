Vali Bilmez "Dengbej Divanı"na konuk oldu

31.10.2019 14:36

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Gürpınar Belediyesi'nin kurduğu "Dengbej Divanı"na konuk oldu.

Gürpınar ilçesinde farklı mahallelerden bir araya gelen dengbejler, seslendirdikleri kılamlarla (şarkı) eski gelenekleri yaşatmaya devam ediyorlar.

İlçedeki kıl çadırda kurulan divana katılan Bilmez, dengbejlik geleneğinin yaşatılmasının önemli olduğunu söyledi.

Belediye Başkanı Hayrullah Tanış'ın geleneğin sürdürülmesine katkı sunduğunu belirten Bilmez, "Her çarşamba 3 veya 4 mahalleden insanlarımızı bu divanda dengbejlerimizle buluşturuyor. İnşallah bu gelenek sürekli devam eder. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim etsin. Bu dağlara, bu ovalara dengbejler, halaylar, kardeşlik ve üretim yakışır. El ele vererek bu bölgeden tüm Türkiye'ye kardeşliğin ve huzurun sesini gür bir şekilde çıkartacağız. Memleketimizin huzurunu kimsenin bozmasına müsaade etmeyeceğiz." diye konuştu.

Tanış da eski kültürlerini yaşatmak adına dengbej divanını kurduklarını bildirerek, "Bugün bir eksiğimiz var. O da çocuklar. Çünkü bunu nesilden nesile aktarmamız gerekiyor. Bunun için çalışma başlatacağız. Bu program sayesinde geçmişteki kültürümüzü yaşatmaya çalışıyoruz aynı zamanda insanlarımızla bir araya geliyoruz." dedi.

Kaynak: AA