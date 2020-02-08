Vali Bilmez'den vatandaşlara uyarı

08.02.2020 12:34 | Son Güncelleme: 08.02.2020 12:34

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, vatandaşları kapalı olan yolu kullanmamaları yönünde uyardı.



Van Valisi Mehmet Emin Bilmez İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunarak vatandaşları uyardı. Çatak kara yolu üzerindeki Elmacık bölgesinde yola çığ düştüğünü söyleyen Vali Bilmez, "Dün geceden itibaren yolu kapatmıştık. Sabah da tipiden dolayı açmadık. Elhamdülillah yolun kapalı olmasından dolayı herhangi bir sıkıntı olmamış. Vatandaşlarımızın o yolu kullanmaya çalışmamasını, yol tehlike arz etmektedir. Jandarma ekiplerimiz engel oluyor. Buna ilişkin yolun kullanılmaya çalışılmaması özellikle vatandaşlarımızdan talebimizdir. Herhangi can ve mal kaybımız da yoktur" dedi. - VAN

Kaynak: İHA