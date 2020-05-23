Vali Bilmez'den Ramazan bayramı mesajı
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Vali Bilmez'den Ramazan bayramı mesajı

Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Ramazan bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Bilmez'den Ramazan bayramı mesajı
23.05.2020 11:33 | Son Güncelleme: 23.05.2020 11:36

Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Ramazan bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Bilmez yayımladığı mesajında, "Kıymetli Vanlı hemşerilerim, bir ay süren oruç ibadetinin ardından İslam Alemi olarak Ramazan Bayramı'na kavuşmanın sevinci ve mutluluğu içerisindeyiz. Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınından dolayı son bir kaç aydır maalesef ki sosyal hayatımız sekteye uğramış bulunmakta, pandemi sürecinde toplu halde yapamadığımız birçok etkinliğimiz gibi ibadetlerimizi de ifa edemedik. Bu durumdadır ki; Ailemizin, akrabalarımızın ve bütün sevdiklerimizin sağlığı, çocuklarımızın geleceği için bayram ziyaretlerinde bulunamayacağız. Büyüklerimizin ellerini öpüp, yavrularımızın saçını okşayıp onlarla yan yana bir şeker bayramı geçiremeyecek olsak da manevi değerlerimizi unutmamalı, teknolojinin de desteği ile bağlarımızı güçlendirmeliyiz. Bu vesileyle başta şehit ailelerimiz, gazilerimiz ve aileleri olmak üzere tüm Vanlı Hemşirelerimizin, Milletimizin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyor; ülkemize ve tüm dünyaya sağlık, mutluluk ve barış getirmesini Yüce Allah'tan temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi. - VAN

Kaynak: İHA

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