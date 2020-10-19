Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'den "Muhtarlar Günü" mesajı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, "19 Ekim Muhtarlar Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, "19 Ekim Muhtarlar Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kentte görev yapan muhtarlarının gününü kutlayan Bilmez, muhtarlık müessesesinin ihtiyaçlarını tespit etmek, karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri bulmak, bu müessesenin tarihsel bağlarını korumak amacıyla ülkede muhtarlık teşkilatının kurulduğunu belirtti.

D?m?kr?si zincirinin ilk halkasını oluşturan muhtarlık teşkilatının yerel demokrasinin en eski örneğini temsil ettiğini kaydeden Bilmez, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşlarımızın oylarıyla seçilen muhtarlarımız Cumhuriyet tarihimiz boyunca mahallerimizin ve köylerimizin en önemli temsilcisi olmuşlardır. Muhtarlarımız köy ve mahallelerindeki ihtiyaç ve talepleri tespit ederek yapılacak olan kamu hizmetlerinin daha verimli bir şekilde yerine getirilmesi noktasında önemli bir görevi üstlenmektedirler. Hem milleti, hem de devleti temsil gibi önemli bir sorumluluğu üstlenen muhtarlar, vatandaşlarımızla kamu arasında köprü vazifesi görerek bizlere yardımcı olmaktadırlar. Vatandaşlarımızın kamu ve yerel yönetimlerce gerçekleştirilen hizmetlerle buluşması, insanımızın mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmesi için çabalayan başta Van'da görev yapan muhtarlarımız olmak üzere tüm muhtarlarımızın '19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, sağlık ve mutluluklar diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan