Vali Bilmez'den 'Jandarma teşkilatının 181. yıldönümü' mesajı
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Vali Bilmez'den 'Jandarma teşkilatının 181. yıldönümü' mesajı

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, jandarma teşkilatının 181. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Vali Bilmez'den 'Jandarma teşkilatının 181. yıldönümü' mesajı
14.06.2020 12:51 | Son Güncelleme: 14.06.2020 13:07

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, jandarma teşkilatının 181. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Vali Bilmez, mesajında, "Kurulduğu günden bu yana yurdumuzun dört bir yanında, halkımızın huzur ve güvenliği için fedakarca hizmet eden, tarihi şan ve şerefle dolu jandarma teşkilatımızın 181. kuruluş yıldönümünü gururla kutlamaktayız. Tarihinden aldığı güç ve ilhamla 181 yıllık bilgi ve deneyimiyle ülkemizin iç ve dış güvenliğinin sağlanmasında, her geçen gün gelişen son teknolojik savunma araçlarıyla kendini yenileyerek büyük başarılara imza atan Türk Jandarma Teşkilatımız, yurt savunmasında ve asayişin sağlanmasında gösterdiği başarılar ile her daim milletimizin güven kaynağı olmuştur. Yaşadığımız doğal afetlerde ve özelikle pandemi süreci boyunca her daim vatandaşlarımızın yanında olmuşlardır ve göstermiş oldukları gayretli ve fedakar çalışmaları takdire şayandır. Bu duygu ve düşüncelerle Türk Jandarma Teşkilatımızın 181. kuruluş yıldönümünü kutluyor, vatanımızın bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve feda eden jandarma şehitlerimizi ve tüm şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyor, vatanımızın her bir karışında yürütülen hizmetlerde emeği geçen jandarma personelini ve onlara her zaman destek veren kıymetli aile fertlerini en samimi duygularımla kutluyor, selam ve saygılarımı sunuyorum" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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