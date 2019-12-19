Vali Bilmez'den İpekyolu Belediyesine ziyaret
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Vali Bilmez'den İpekyolu Belediyesine ziyaret

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İpekyolu Belediyesini ziyaret etti.

19.12.2019 09:15 | Son Güncelleme: 19.12.2019 09:20
Vali Bilmez'den İpekyolu Belediyesine ziyaret

Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet , Belediyesini ziyaret etti.


Vali Bilmez, beraberindeki Kaymakamı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhammet Fuat Türkman, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ve Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman ile İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan'ı makamında ziyaret ederek, bir süre görüştü. Vali Bilmez ve beraberindekiler, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan'a yeni görevinde başarılar diledi.


Başkan Vekili Sinan Aslan ise; ilçenin genel durumu, yapılacak yatırımlar ve hizmetler hakkında Vali Bilmez ve beraberindekilere bilgi verdi.


Toplantı, kentin genel durumunun değerlendirilmesinin ardından sona erdi. - VAN

Kaynak: İHA
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