Vali Bilmez'den hasta ve hasta yakınlarına ziyaret

11.12.2019 12:50 | Son Güncelleme: 11.12.2019 12:56

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve eşi Meral Bilmez, belediye bünyesinde hizmet veren refakatçi misafirhanesinde konaklayan hasta ve hasta yakınlarıyla bir araya geldi.



Van'da hasta ve hasta yakınlarının yuvası haline gelen refakatçi misafirhanesi, 2 yılda her ay ortalama 2 bin 500 kişi ağırladı. Çevre illerden sağlık sorunları için kente gelenlerin ilk duraklarından olan misafirhaneyi Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve eşi Meral Bilmez ziyaret edip, misafirhanede kalanlarla akşam yemeği yedi. Yemeğin ardından misafirlerle bir araya gelen Vali Bilmez ve eşi Meral Bilmez, hasta ve hasta yakınlarıyla tek tek ilgilenip sohbet etti.



Misafirlerin taleplerini de dinleyen Vali Bilmez, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi civarına daha büyük, daha modern bir misafirhane yapımı için çalışma yürüttüklerini söyledi. Vali Bilmez, geçmişte hasta yakınlarının konaklama konusunda büyük sıkıntılar yaşadığını belirterek, "Sağlık alanında ülkemiz birçok yeniliğe imza attı. Geçmiş dönemlerde hasta yakınları sandalyelerde uyumak zorunda kalıyordu. Bugün yapılan çalışmalarla vatandaşlarımız ücretsiz misafirhanelerde daha konforlu şartlarda kalabiliyorlar. İnşallah biz bu şartları daha da iyi duruma getireceğiz" dedi.



Ziyaretten memnun olan hasta ve hasta yakınları da, ziyaret ve konukseverlik için Vali Bilmez ve eşi Meral Bilmez'e teşekkür etti. - VAN

Kaynak: İHA