Vali Bilmez'den Berat Kandili mesajı Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Berat Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Berat Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Vali Bilmez, yayımladığı mesajda, "İçinde bulunduğumuz üç aylar içerisinde en mübarek gecelerden biri olan Berat Kandili; günahlardan arınma, merhamet ve mağfiret gecesidir. 11 ayın sultanı Ramazan ayının müjdecisi Beraat Kandili'ni hemşehrilerimiz ile yaşama huzuru içerisindeyiz. Milli ve manevi değerlerini her zaman ön planda tutan milletimizin gönlünde ayrı bir yeri olan kandil geceleri; insanları birbirlerine yaklaştıran, kaynaştıran, hoşgörü, kardeşlik ve dayanışma duygularının ön plana çıktığı, dini duyguların yoğunlaştığı, ilahi rahmetin, bereketin dolup taştığı, merhamet ve hayır duygularının artarak gönüllerin huzurla dolduğu önemli bir zaman dilimidir. İnsanların birbirine karşı daha hoşgörülü ve saygılı davrandığı bu müstesna günlerin toplumumuzda var olan iç huzur ve birlikteliğini daha da pekiştireceğine ve tüm dünyanın korona virüs salgınından bir an önce kurtuluşa ermesine inanıyor ve Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Tüm bu duygularla içinde büyük hikmetler barındıran Berat Kandili'nin başta milletimiz olmak üzere İslam alemine hayırla vesile olmasını diliyorum" dedi. - VAN

Kaynak: İHA