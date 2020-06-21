Vali Bilmez'den 'Babalar Günü' mesajı
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Vali Bilmez'den 'Babalar Günü' mesajı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Babalar Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Vali Bilmez'den 'Babalar Günü' mesajı
21.06.2020 10:13 | Son Güncelleme: 21.06.2020 10:17

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Babalar Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Vali Bilmez, mesajında, "Yaşamımızın her anında varlıklarıyla bizlere güç veren babalarımız sevgi ve fedakarlık sembolü olarak, annelerimizle birlikte en değerli varlıklarımız olup güçlü bir aile yapısının temelini oluşturmaktadırlar. Var olduğumuz andan itibaren karşılıksız emeğin, şefkatin tükenmez kaynağı olan babalarımız aile içerisinde üstlendikleri görev ve sorumlulukları gereği, karşılaşacağımız her zorlukta gölgesine sığınabileceğimiz ulu bir çınar gibidir. Ailesi için büyük bir özveri ile ailesinin mutluluğu ve çocuklarını geleceğe güvenle hazırlamak adına türlü fedakarlıklarla çaba harcayan babalarımıza hak ettikleri değeri vermek başlıca görevimiz olmalı. Onların gurur duyacağı, vatanına, milletine, ailesine ve tüm insanlığa yararlı evlatlar olabilmek için çok çalışmalıyız. Bu onlara duyduğumuz vefa borcu ve de inancımızın bir gereğidir. Bu duygu ve düşüncelerle başta vatanımız için canlarını feda eden kahraman şehitlerimizin ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizin babaları olmak üzere, bütün babalarımızın bu anlamlı gününü kutluyor, aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam diliyorum" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

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