Vali Bilmez'den 23 Nisan mesajı Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Vali Bilmez, yayımladığı mesajda, "Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kuruluşunun 100. yıldönümü ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşku ve heyecanla kutlamanın mutluluğu içerisindeyiz. Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza inanan ve güvenen TBMM'nin ilk Başkanı Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan gününü çocuklara armağan ederek ülkemiz ve dünya çocuklarına, sevgi, dostluk ve kardeşliğe dayalı güçlü bağlar kurulmasına vesile olan bir bayram yaşatmaktadır. Ecdadımızın kanları ve canları pahasına bizlere emanet ettiği kutsal vatanımızı başı dimdik bir Türkiye olarak gelecek nesillerimize bırakmak, birlik ve beraberliğimizi bozmadan çok çalışmak ile mümkündür. Milletimizin huzuru ve refahı, ülkemizin gücü ve kalkınmışlığı için gelecek güzel günleri kucaklayacak olan çocuklarımızın sağlıklı, eğitimli, mutlu ve en önemlisi hür olarak hayatlarını idame ettirmeleri hepimizin en büyük arzusudur. Bugünün gençleri yakın bir gelecekte ülke yönetiminde söz sahibi olarak milletimizin ufuklarını aydınlatacaklar. Güçlü Türkiye'yi omuzlarında yükseltecekler ve tüm dünyanın özlediği barış ve kardeşliğin tesisi için azimle çaba sarf edeceklerdir. Bu duygu ve düşüncelerle başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerimizi, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, güzel ülkemizin ve tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, bütün insanlığa sağlık, barış, refah ve huzur getirmesini diliyorum" dedi. - VAN

Kaynak: İHA